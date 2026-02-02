logo pulso
Vigilancia de antros es permanente

Por Rolando Morales

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento mantiene un operativo permanente en el Centro Histórico para regular la operación de centros nocturnos, particularmente aquellos que funcionan sin licencia o fuera del marco legal, con el objetivo de reducir riesgos y hechos de violencia.

El edil reconoció que un solo evento puede modificar la percepción ciudadana sobre la seguridad, aunque subrayó que antes de los hechos recientes se habían acumulado varios meses sin incidentes de ese tipo en el primer cuadro de la ciudad. No obstante, señaló que la operación irregular de antros sigue siendo un reto constante, ya que algunos establecimientos abren sin contar con licencia de funcionamiento ni autorizaciones municipales, aunque no especificó cifras.

Galindo Ceballos explicó que, en cuanto estos lugares son detectados o reportados, se procede a su clausura, como ocurrió recientemente con un antro ubicado cerca de donde se registró una riña, el cual no contaba con ningún documento oficial. Indicó que existe una lucha permanente para evitar que estos giros operen fuera de control.

El presidente municipal destacó que, aunque algunos empresarios realizan inversiones sin cumplir primero con los trámites correspondientes, el gobierno municipal ha insistido en que antes de abrir deben consultar y obtener su licencia de funcionamiento. De lo contrario, dijo, serán clausurados conforme a la ley, aun cuando posteriormente surjan inconformidades por parte de los propietarios.

Añadió que el ingreso al esquema de ordenamiento y regulación es fundamental, ya que establece condiciones claras sobre horarios, licencias y medidas para prevenir la violencia. 

