Vigilarán 5 organismos la elección del titular de la Unidad de Evaluación y Control del Congreso

Entre las organizaciones que resultaron favorecidas con el proceso de insaculación se encuentra Asociación de Abogados A. C; Instituto de Administración Pública A. C; Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí; Academia de Derecho Fiscal de San Luis Potosí A. C. y Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí.

Los resultados del proceso tendrán que ser publicados en la página de internet del Congreso del Estado además de que se procederá a notificar lo correspondiente a los entes que estarán vigilantes de la elección del titular de la Unidad.

Durante la reunión se acordó que las tres organizaciones que no resultaron beneficiadas en el proceso de insaculación pero que se inscribieron para participar también podrán ser vigilantes de la selección del titular de la Unidad.

Son cinco las organizaciones civiles que vigilarán el proceso de selección del nuevo titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de San Luis Potosi esto tras la renuncia de su ex titular Héctor Mayorga Delgado.