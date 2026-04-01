Villa de Pozos supera recaudacion de predial comparado al 2025

El gobierno de Villa de Pozos informó que al cierre del primer trimestre del año, se logró un 60 por ciento de incremento en la recaudación del impuesto predial con respecto al mismo periodo del año pasado.

Aunque no se revelaron cantidades precisas de dinero, fuentes oficiales afirmaron que los ingresos de este rubro permitirán fortalecer los servicios públicos y realizar diversas obras de beneficio para toda la población.

De momento, la única referencia disponible es que, en la Ley de Ingresos de 2025, aprobada por el Congreso del Estado, el gobierno poceño previó recaudar 25 millones de pesos del "Impuestos sobre el patrimonio", que es el concepto que engloba el gravamen predial y otras variantes relacionadas.

La Ley de Ingresos de 2026 no se pudo ubicar en el sitio web del Periódica Oficial del Estado, por lo que no se cuenta con el dato de la previsión de recaudación del impuesto predial para el actual ejercicio fiscal.

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Autoridades de Villa de Pozos consideraron que el incremento de 60 por ciento en la recaudación de enero, febrero y marzo de este año fue posible por la "participación responsable de las y los contribuyentes que buscaron aprovechar los descuentos de 15, 10 y cinco por ciento aplicados en dichos meses, respectivamente.