Villa de Ramos carece de área de Protección Civil adecuada, admite alcalde

"No nos podemos esperar a que se presenten casos para poder actuar, porque lo que se necesita es poner a trabajar todo un sistema de Protección Civil, y se deberá poner atención en eso", advirtió el alcalde de Villa de Ramos, Erick Giovanni Espino de la Rosa.

De esta forma, el alcalde admitió que no se tiene un área de Protección Civil tan equipada como se desearía, pero en el caso del joven que se ahogó el lunes en la presa de La Herradura, se recibió el auxilio de quienes contaban con los medios tales como la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de la capital potosina.

Aseguró que es un caso que no se ha presentado de manera reciente y solo hay un registro de hace aproximadamente 30 años, "pero igual no no podemos estar esperando a que se presenten casos para poder actuar, yo creo que debe haber un sistema como tal de protección que está instituido en la Constitución del Estado, y pues nos falta nosotros ahí meter mano en ese sentido", admitió.

Aseguró que para rescatar el cuerpo sí intervino el municipio, pero con Seguridad Pública.

Aseguró que desde las 5 de la tarde estuvieron presentes, pero igual no hay los elementos para poder trabajar un rescate de esa naturaleza, y no había modo, hasta que se tuvo la respuesta estatal.

Explicó que tanto Protección Civil como Bomberos participaron en el rescate con lanchas, y por ello realizaron diversas maniobras para lograr el rescate.