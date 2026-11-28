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A ocho días de que el empresario de pipas de agua, Gerardo Villarreal, inició una huelga de hambre frente al Palacio Municipal de San Luis Potosí, para exigir el pago de aproximadamente 786 mil pesos por servicios prestados desde 2021 y 2022, el Ayuntamiento negó tener registros que lo acrediten como proveedor o que haya presentado facturas para comprobar el adeudo.

María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, secretaria general del Ayuntamiento, sostuvo que, de acuerdo con los registros administrativos, Villarreal no figura en el padrón de proveedores municipales ni ha entregado documentación oficial o facturas correspondientes a algún ejercicio fiscal que permitan reconocer la deuda que reclama.

El posicionamiento municipal ocurre mientras el empresario mantiene su protesta para exigir el pago de los servicios de abastecimiento de agua mediante pipas, además de solicitar que se investiguen presuntas irregularidades en la contratación y facturación de estos trabajos, incluidos posibles sobrecostos y otros pagos que asegura permanecen pendientes.

Rodríguez Aguirre señaló que, pese a la falta de documentos que respalden la reclamación, personal de la Secretaría General mantiene comunicación diaria con Villarreal. También indicó que la Coordinación Municipal de Derechos Humanos realiza visitas todos los días para revisar su estado de salud y dar seguimiento a las condiciones en las que permanece durante la huelga.

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