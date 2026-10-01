logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP suma 46 muertes violentas de mujeres

SLP suma 46 muertes violentas de mujeres

Por Rubén Pacheco

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
A
SLP suma 46 muertes violentas de mujeres
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En ocho meses de 2026, la entidad potosina registró 43 muertes violentas de mujeres, de acuerdo con el Informe de Violencia contra las Mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 del Gobierno Federal. En septiembre, se reportaron alrededor de tres muertes más, por lo cual, la suma total sería de 46 decesos violentos.

      San Luis Potosí: cifras y tipos de muertes violentas

      Según el reporte federalizado, 33 mujeres murieron por homicidio culposo relacionado con accidente de tránsito, de ellas seis tenían más de 60 años, 13 entre 30 y 60 años; siete de entre 18 y 29 años y siete de entre 13 a 17 años.

      En tanto, la Fiscalía General del Estado inició la apertura de cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, cuyas víctimas mortales tenían entre 18 y 29 años al momento del crimen.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Feminicidios y casos recientes en municipios potosinos

      Los asesinatos de potosinas por cuestiones de género, es decir, feminicidios sumaron cinco causas penales, de las cuales una mujer tenía 18 a 29 años, una mayor de 60 años y tres de 30 a 60 años.

      Por tener corte hasta agosto no se consideraron tres crímenes cometidos el mes pasado, correspondientes a la muerte de una mujer en el fraccionamiento Misión del Palmar, en el municipio de Villa de Pozos.

      A su vez, el pasado 23 de septiembre se confirmó el fallecimiento de una mujer en el municipio de Rioverde, cuyo cadáver con signos de violencia fue localizado en una obra negra; y en la misma fecha, pero en San Ciro de Acosta otra mujer fue acribillada a balazos por sujetos que viajaban en motocicleta.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cuestionan resultados del Premio Municipal de Fotografía 2026
        Cuestionan resultados del Premio Municipal de Fotografía 2026

        Cuestionan resultados del Premio Municipal de Fotografía 2026

        SLP

        Estrella Govea

        Solicitan revisión del primer lugar y posible conflicto de interés en jurado del certamen

        Iniciará credencialización de las PPL con derecho a votar
        Iniciará credencialización de las PPL con derecho a votar

        Iniciará credencialización de las PPL con derecho a votar

        SLP

        Rubén Pacheco

        Un convenio entre la autoridad electoral y la SSPC permitirá que las y los internos sin sentencia puedan participar

        Ciudad Valles, sin refugio para mujeres víctimas de violencia
        Ciudad Valles, sin refugio para mujeres víctimas de violencia

        Ciudad Valles, sin refugio para mujeres víctimas de violencia

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Secretaría de las Mujeres trabaja en proyectos para atender la alerta de violencia en municipios potosinos

        Avala Congreso norma local sobre celulares en escuelas
        Avala Congreso norma local sobre celulares en escuelas

        Avala Congreso norma local sobre celulares en escuelas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        A partir del 3 de noviembre, los estudiantes de Educación Básica deberán limitar el uso personal en los planteles