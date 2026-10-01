SLP suma 46 muertes violentas de mujeres

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En ocho meses de 2026, la entidad potosina registró 43 muertes violentas de mujeres, de acuerdo con el Informe de Violencia contra las Mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 del Gobierno Federal. En septiembre, se reportaron alrededor de tres muertes más, por lo cual, la suma total sería de 46 decesos violentos.

San Luis Potosí: cifras y tipos de muertes violentas

Según el reporte federalizado, 33 mujeres murieron por homicidio culposo relacionado con accidente de tránsito, de ellas seis tenían más de 60 años, 13 entre 30 y 60 años; siete de entre 18 y 29 años y siete de entre 13 a 17 años.

En tanto, la Fiscalía General del Estado inició la apertura de cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, cuyas víctimas mortales tenían entre 18 y 29 años al momento del crimen.

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Feminicidios y casos recientes en municipios potosinos

Los asesinatos de potosinas por cuestiones de género, es decir, feminicidios sumaron cinco causas penales, de las cuales una mujer tenía 18 a 29 años, una mayor de 60 años y tres de 30 a 60 años.

Por tener corte hasta agosto no se consideraron tres crímenes cometidos el mes pasado, correspondientes a la muerte de una mujer en el fraccionamiento Misión del Palmar, en el municipio de Villa de Pozos.

A su vez, el pasado 23 de septiembre se confirmó el fallecimiento de una mujer en el municipio de Rioverde, cuyo cadáver con signos de violencia fue localizado en una obra negra; y en la misma fecha, pero en San Ciro de Acosta otra mujer fue acribillada a balazos por sujetos que viajaban en motocicleta.