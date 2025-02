Daniela Martell denunció violencia familiar: FGE

Días previos a que Daniela Martell Orozco, conductora de InDrive, desapareciera, presentó una denuncia por violencia familiar, en la Fiscalía General del Estado (FGE), informó.

María Manuela García Cázares titular de la dependencia.

La funcionaria señaló que Daniela Martell "no la presentó (la denuncia) de manera personal, sino a través de una persona la cual ya no regresó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, pero hablaba de violencia, no de privación de la libertad", aseguró.

En conferencia de prensa donde se preveía que confirmara o descartara que los restos óseos encontrados el pasado 17 de enero en el municipio de Zaragoza, correspondían a Martell Orozco, únicamente refirió que a finales de esta semana podría darse a conocer tal información.

Matizó que el estudio multidisciplinario de la Vicefiscalía Científica ha tardado más de lo esperado, debido al grado de degradación de los huesos, cuyos restos óseos fueron rociados con ácido.

García Cázares describió que un juez federal autorizó la extracción de información de celulares y equipos de grabación, asegurados durante varias diligencias realizadas en tres cateos.

Reiteró que la también artista fue privada de la libertad, y que al momento existen tres personas detenidas, dos hombres y una mujer por diversos delitos, pero todavía no se hace referencia que estén relacionados con la desaparición.

Una de ellas corresponde a Paloma N., excandidata a la presidencia municipal de Zaragoza por Movimiento Ciudadano, "Lo que nosotros queremos en estos días, es que, a partir de los datos encontrados en lo que nos autorizó el juez federal y lo que está trabajando la vicefiscalía científica, podamos lograr una conclusión satisfactoria", remató.