Violencia se salió de control: arzobispo

Además de la Covid-19, se ha incrementado la pandemia de la violencia en la familia y en la vía pública. El robo y la violencia en las calles se está saliendo de control, denunció Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de San Luis Potosí.

En su homilía en la misa dominical en la Catedral Metropolitana, el líder de la grey católica reclamó que gran porcentaje de la ciudadanía no tenga seguridad al salir de sus hogares, porque a lo mejor los criminales les quieren arrancar lo poco que han obtenido en sus trabajos.

"Hoy se está saliendo de control el robo, pero también la violencia, sí la violencia en las calles. Esa violencia de las que hemos sido ustedes y yo testigos ¿Acaso no fuimos testigos de la violencia? La violencia se está haciendo común en nuestras calles, plazas y han quitado la paz", censuró el prelado.

Además de felicitar a los varones por el Día del Padre, el arzobispo potosino evidenció que muchos de ellos han perdido su empleo derivado de la contingencia sanitaria, lo cual ha mermado su capacidad para cubrir las necesidades de su familia.

Matizó que la afección —que hasta hoy le ha quitado la vida 134 potosinos—, no tiene preferencias sociales entre ricos y pobres, pero posiblemente afecta a quienes no atienden las recomendaciones sanitarias.

"Hoy también nos sentimos amenazados de muerte. Si no estamos atentos y nos cuidamos por el Covid, nuestra salud se ve amenazada. Esta pandemia no tiene preferencias, lo mismo que tengan o los que no tengan económicamente", concluyó.