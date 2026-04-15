Violenta jauría de perros ataca a mascotas y ancianos

Una jauría violenta ataca con frecuencia a peatones, motociclistas y mascotas domésticas en la Colonia Industrial Aviación. Los vecinos han planteado a diversas autoridades su intervención para mover a los perros de la zona, pero hasta ahora se han encontrado con una actitud indolente y hasta hay quién, dentro del gobierno, ya les tiene nombre a los animalitos de la calle.

Dijeron no oponerse a la protección de la fauna, pero advirtieron que permitir perros callejeros sueltos ha causado mucho daño como ocurre con Alejandra N., cuya mascota fue atacada por los perros callejeros que rondan por la colonia. El incidente ocurrió en la calle 2 casi esquina con la avenida Hernán Cortés donde una perrita fue atacada y presenta heridas y hasta probables fracturas.

Vecinos refieren que una mujer de la tercera edad también fue atacada recientemente mientras se dirigía al templo de la Santa Cruz.

La jauría lleva varios años en calles de la Colonia Industrial Aviación, y es fecha que ninguna autoridad asume la responsabilidad de retirarla de la zona.

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La queja de los vecinos es que los perros rondan prácticamente toda la colonia, la recorren, comen lo que les ofrecen y hasta ahí no hay problema, pero en ocasiones en grupo corretean a niños, atacan ancianos, mordisquean lo encuentran, persiguen motociclistas y atacan a los perros domésticos.