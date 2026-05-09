Visita de Dresser a la Facultad de Derecho provocó inconformidad

La visita de Denise Dresser a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) provocó manifestaciones de rechazo por parte de estudiantes y jóvenes externos, quienes acusaron falta de pluralidad ideológica en las actividades organizadas por la institución.

Previo a la conferencia "Claudia Sheinbaum en el poder: continuidad, límites y tensiones reales", los inconformes colocaron cartulinas en la fachada de la universidad con mensajes como "No al monopolio de las ideas", "Megáfono de las élites", "La universidad debe formar criterio, no imponerlo" y "Los universitarios no creemos en ti".

Ángel Gómez Miranda y José Velázquez señalaron que la Facultad de Derecho ha dado espacio principalmente a perfiles identificados con posturas políticas de derecha, al mencionar visitas como la del excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez y la propia Denise Dresser. Ambos afirmaron que en distintas ocasiones han solicitado mayor diversidad de voces en los eventos académicos.

Los manifestantes también cuestionaron los gastos realizados para la participación de la politóloga, entre ellos transporte, hospedaje y logística, al considerar que existía inconformidad entre parte de la comunidad estudiantil respecto a su presencia en la universidad.

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Aunque negaron pertenecer a algún partido político, a uno de los jóvenes se le ha sido visto anteriormente en actividades relacionadas con el diputado morenista Cuauhtli Badillo Moreno. Durante el evento, los organizadores optaron por ingresar a Denise Dresser por un acceso distinto al principal, mientras que en el auditorio de la Facultad de Derecho se implementó seguridad privada y acceso restringido únicamente para estudiantes, docentes e invitados.