logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Fotogalería

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vive SSPC renovación generacional

El alcalde señaló que los nuevos elementos permitirán mantener un equilibrio entre experiencia y juventud

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Vive SSPC renovación generacional

 El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la Policía Municipal entrará en un proceso de renovación y fortalecimiento institucional, mediante la jubilación de elementos con trayectoria cumplida y el ingreso de nuevas generaciones de jóvenes formados en la academia policial.

Galindo explicó que se prevé la jubilación de alrededor de 50 policías, como parte de un ejercicio de justicia laboral, lo que será compensado con el reclutamiento de aproximadamente 150 nuevos elementos, hombres y mujeres, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos y cursar un proceso de formación de al menos seis meses.

"El objetivo es mantener una policía equilibrada, con energía, movilidad y compromiso. Si no renovamos ahora, en pocos años tendríamos una corporación envejecida que perdería capacidad operativa", afirmó el presidente municipal, al destacar la importancia de integrar jóvenes con vocación de servicio.

El edil capitalino puntualizó que esta estrategia permitirá reducir el promedio de edad de la corporación, fortalecer su desempeño en campo y garantizar una policía profesional, moderna y preparada para responder a las necesidades de seguridad de la capital potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Videovigilancia al alza: SLP prepara expansión de monitoreo en 2026
    Videovigilancia al alza: SLP prepara expansión de monitoreo en 2026

    Videovigilancia al alza: SLP prepara expansión de monitoreo en 2026

    SLP

    Redacción

    El gobierno estatal informó que presentará anteproyectos para invertir en Puntos de Monitoreo

    Estado intervendrá 130 escuelas en 2026
    Estado intervendrá 130 escuelas en 2026

    Estado intervendrá 130 escuelas en 2026

    SLP

    Redacción

    SEGE informó que el plan de infraestructura educativa contempla nuevas obras

    Descubren población de ajolotes del Altiplano en Querétaro tras 15 años
    Descubren población de ajolotes del Altiplano en Querétaro tras 15 años

    Descubren población de ajolotes del Altiplano en Querétaro tras 15 años

    SLP

    El Universal

    La conservación de especies amenazadas se ve impulsada por el descubrimiento de ajolotes en Querétaro

    SLP alista incentivos fiscales para fortalecer la inversión en 2026
    SLP alista incentivos fiscales para fortalecer la inversión en 2026

    SLP alista incentivos fiscales para fortalecer la inversión en 2026

    SLP

    Samuel Moreno

    Salvador González Martínez, de la Sedeco, detalla las medidas para generar un entorno favorable y atraer capitales a San Luis Potosí.