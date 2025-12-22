Vive SSPC renovación generacional

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la Policía Municipal entrará en un proceso de renovación y fortalecimiento institucional, mediante la jubilación de elementos con trayectoria cumplida y el ingreso de nuevas generaciones de jóvenes formados en la academia policial.

Galindo explicó que se prevé la jubilación de alrededor de 50 policías, como parte de un ejercicio de justicia laboral, lo que será compensado con el reclutamiento de aproximadamente 150 nuevos elementos, hombres y mujeres, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos y cursar un proceso de formación de al menos seis meses.

"El objetivo es mantener una policía equilibrada, con energía, movilidad y compromiso. Si no renovamos ahora, en pocos años tendríamos una corporación envejecida que perdería capacidad operativa", afirmó el presidente municipal, al destacar la importancia de integrar jóvenes con vocación de servicio.

El edil capitalino puntualizó que esta estrategia permitirá reducir el promedio de edad de la corporación, fortalecer su desempeño en campo y garantizar una policía profesional, moderna y preparada para responder a las necesidades de seguridad de la capital potosina.

