Viven venezolanos con sentimientos encontrados tras captura de Maduro

Desde San Luis Potosí, a miles de kilómetros de Caracas, Marjorie Josefina Marín Marín vive con el teléfono en la mano y la incertidumbre en el pecho. Venezolana, de 47 años y con más de dos décadas radicando en México, sigue minuto a minuto la crisis que sacude a su país tras la captura de Nicolás Maduro, un hecho que dice, mezcla alivio, miedo y una expectativa contenida.

En entrevista, Marín relató que logró comunicarse con su familia en Venezuela, quienes le describieron un ambiente de tensa calma en la zona donde se encuentran: calles prácticamente vacías, poca movilidad y un acceso muy limitado a la información debido a las restricciones en internet. Aun así, reconoció sentir tranquilidad al saber que Maduro ya no se encuentra en el país.

La madrugada del 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar denominada "Resolución Absoluta", ejecutada en Caracas. El anuncio marcó un punto de quiebre en el escenario político venezolano y detonó una serie de reacciones dentro y fuera del país.

Marín explicó que al interior de Venezuela predomina un clima de expectativa e incertidumbre, luego de que el gobierno emitiera un comunicado convocando a civiles armados a "defender el proceso" ante una supuesta invasión extranjera. Aunque no se ha registrado una movilización generalizada, señaló que sí se han observado acciones en puntos específicos, como San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, donde autoridades locales afirmaron estar preparadas para defender el territorio.

En Caracas, agregó, comenzaron a circular videos desde sectores populares como Petare y el 23 de Enero, donde grupos armados descendieron de las zonas altas hacia las calles. Este escenario ha provocado que buena parte de la población opte por resguardarse en sus hogares ante el temor de posibles enfrentamientos.

También compartió que, junto a la celebración por la captura de Maduro, han surgido críticas de fondo hacia la política exterior estadounidense. Sostuvo que Donald Trump no representa una defensa genuina de la democracia, sino una expresión de un modelo imperial basado en la coerción económica y la violencia estructural. Bajo el discurso de la "libertad", advirtió que este tipo de intervenciones ha dejado a su paso a diversos países fragmentados.

Para Marín, la captura de Maduro despierta sentimientos encontrados. Por un lado, la considera un golpe contra el narcotráfico, una realidad que —aseguró— pudo observar de manera abierta durante su última visita a Venezuela, algo que no había visto en los 25 años que vivió ahí. Por otro lado, reconoció que se trata de una estructura mucho más amplia que no se desmantela con la caída de una sola figura, aunque dijo sentirse satisfecha de que se haya dado este primer paso.

Desde San Luis Potosí, Marín se mantiene en contacto con otros venezolanos que residen en la ciudad, buscando acompañamiento frente a la carga emocional del momento. Con 22 años viviendo en México, país que considera su segundo hogar, expresó su esperanza de que, aunque el camino será largo y complejo, Venezuela haya iniciado un cambio que durante décadas parecía imposible.