Votan anticipadamente 150 potosinos en elección judicial: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició esta semana el proceso de votación anticipada para personas en situación de postración como parte del proceso de elección de integrantes del Poder Judicial.

Según informó el delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, solo se registraron 150 personas en esta modalidad en todo el estado, con un promedio de 12 por distrito.

Aispuro Cárdenas calificó esta elección como inédita y reconoció que ha generado incertidumbre incluso entre las y los propios candidatos. Sin embargo, aseguró que el proceso ha transcurrido sin contratiempos visibles. "No hemos tenido mayor problema, no a la vista. No sé detrás, no sé en los subterráneos, pero a la vista no nos ha representado ningún problema", señaló.

Respecto a las críticas por una supuesta falta de difusión del proceso electoral, el delegado rechazó las acusaciones provenientes de actores políticos estatales y municipales. "Me parece hasta irresponsable decir desde circuitos que no tienen que meterse con la elección, que no estamos haciendo el trabajo correcto. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la aparición de bardas con mensajes similares a campañas internas partidistas, Aispuro aclaró que el INE no tiene competencia para investigar estos hechos. "A quien tendríamos que preguntarle, y ustedes los medios, es a las fiscalías, la estatal y la federal", puntualizó. Añadió que, aunque le generan suspicacia, no le corresponde actuar en esos casos.