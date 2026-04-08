Wixárikas apelarán el fallo...a su favor

El pueblo Wixárika presentará un recurso de revisión contra la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito de San Luis Potosí que anuló 44 concesiones mineras en Wirikuta, al considerar que el fallo dejó fuera la obligación de obtener el consentimiento de la comunidad antes de autorizar nuevos proyectos mineros.

La impugnación también buscará revertir la permanencia de 23 títulos que siguen vigentes fuera del Área Natural Protegida estatal, pero dentro de la zona de influencia ambiental y ritual del territorio sagrado.

La resolución fue emitida dentro del juicio de amparo 819/2011 promovido contra 78 concesiones mineras y reconoce el derecho del pueblo wixárika a decidir sobre su territorio, además de establecer que cualquier nuevo permiso deberá pasar por una consulta previa, libre e informada desde la etapa de solicitud. El fallo también fija lineamientos sobre cómo deberá realizarse ese proceso, ordena traducir la sentencia al wixárika y retoma criterios del decreto estatal de protección emitido en 2023.

El desacuerdo de la comunidad se centra en que la sentencia obliga a consultar, pero no exige su consentimiento, aun cuando durante el juicio se acreditaron afectaciones espirituales, ambientales y culturales relacionadas con la minería.

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A esto se suma que permanecen activas 23 concesiones vinculadas al proyecto de la empresa canadiense First Majestic en municipios del Altiplano potosino como Real de Catorce, Charcas, Villa de la Paz y Matehuala, donde continúan permisos para explorar y explotar oro, plata, cobre y zinc.

Con este recurso, las autoridades tradicionales pedirán que se revisen nuevamente las pruebas sobre la sobreexplotación de acuíferos y la incompatibilidad de la minería con la conservación de Wirikuta.