Xavier Azuara, contagiado de Covid-19

El diputado federal por San Luis Potosí, Xavier Azuara Zúñiga confirmó este miércoles que se contagió de coronavirus, por lo que permanece aislado.

Mediante sus redes sociales explicó: "Les informo que he dado positivo a la prueba de COVID; ya me encuentro aislado. Estaré en confinamiento, monitoreando mi salud, y sobre todo, trabajando en mis responsabilidades. No relajemos medidas de prevención, ¡cuidémonos!"

Anteriormente, la diputada federal panista, Josefina Salazar contrajo el virus, además del legislador local del mismo partido, Rolando Hervert Lara.