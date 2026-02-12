Zarazúa Martínez se dice respetuosa de la Ley

"Soy muy respetuosa del Estado de Derecho y de la norma. Se ejerció un juicio con el objeto de ver algunas cuestiones técnicas que quedaban ahí a la luz. No tengo un mayor problema, yo respeto las decisiones; es un asunto concluido", afirmó la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, al referirse al juicio que promovió luego de que se cuestionara que buscaba conservar por 12 años su plaza federal mientras ejerce su encargo como magistrada estatal.

El posicionamiento ocurre luego de que trascendiera que la magistrada recurrió a la vía electoral tras la negativa de una autoridad administrativa federal para extender una licencia sin goce de sueldo que le permitiera conservar su plaza en el Poder Judicial de la Federación durante el tiempo que dura su encargo estatal.

Ante los señalamientos, la funcionaria aseguró que existe una "confusión muy grande" sobre el sentido de su demanda: "Debemos recordar que los derechos laborales ahí se encuentran, y no es la intención de que se regresara o no. Simplemente se hizo con motivo de un ejercicio de una ponderación de derechos, queríamos ver cuál era el resultado", explicó.

Zarazúa Martínez insistió en que el juicio no tuvo como propósito volver a su antiguo cargo, sino conocer el criterio jurídico que se aplicaría ante una situación que calificó como inédita: "Era más un ejercicio técnico, de ver cómo se iba a resolver esta situación, porque estamos frente a una situación que nunca antes se había dado, en el sentido de que es una elección, de que son cargos de elección popular. A veces desafortunadamente se puede tergiversar la información, pero con lo desarrollado era justo lo que quería ver, cuál era el análisis que se realizaba", señaló.

