Z.I. y Carretera 57 no son jurisdicción de Pozos

El gobierno de Villa de Pozos aclaró que la Zona Industrial y la carretera 57 no forman parte de su jurisdicción, pero que dentro de su territorio, sí se están realizando proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad hacia dicho parque productivo y la ruta carretera con apoyo del gobierno estatal.

A través de su área de Comunicación Social, la administración poceña remarcó que "uno de los proyectos clave para desahogar la carga vehicular de la carretera 57 es la Vía Alterna Oriente, obra estratégica que mejora la movilidad en la zona metropolitana al ofrecer una ruta adicional para quienes transitan diariamente por este importante corredor".

Esta vialidad, entregada recientemente por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, conecta de manera directa al municipio de Soledad con la Zona Industrial desde la carretera a Rioverde hasta la carretera 57 e incluso hasta el Eje 128, facilitando el traslado de trabajadores y el flujo de mercancías.

La Vía Alterna Oriente fue calificada como "un avance significativo en la infraestructura vial de la región, pues representa una alternativa eficiente para reducir los tiempos de traslado, así como para disminuir la saturación vehicular que se registra en la carretera 57, una de las rutas más transitadas no solamente del estado, sino del país".

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