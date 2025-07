Zona norte afectada por infraestructura obsoleta

Jorge Daniel Hernández Delgadillo, director general del Organismo Operador de Agua (Interapas) reconoció que dentro de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí el colapso del drenaje deja en evidencia lo obsoleto de la infraestructura hidráulica.

“A la ciudad capital, a Soledad, a gran parte de Villa de Pozos, no ha habido una acción de gran alcance para rehabilitar la infraestructura hidráulica, salvo ahora en estos dos trienios”.

El titular del Interapas detalló que la zona norte es la que presenta una mayor afectación en materia hídrica, particularmente en las colonias como Jacarandas, Industrial Aviación y en la parte de las Terceras Chicas, pues explicó cuentan con drenaje que oscila entre los 50 y 60 años.

“La rehabilitación integral de la red hidráulica de la zona metropolitana que integra el Interapas sí es un programa que va a costar mucho, yo no me imagino en este momento en cuánto cuesta, pero si no iniciamos con un proyecto ejecutivo, pues no tendremos los recursos”.

Asimismo, señaló que en el primer cuadro de la ciudad, siendo el Centro Histórico, las últimas obras datan desde hace más de 40 años.

Ante esta situación detalló que existen dos proyectos, los cuales ya han sido presentados ante la autoridad municipal, para hacer frente a esta situación. El primero consiste en la sectorización de toda la capital en cinco macro sectores para determinar cuadricularmente las zonas de mayor riesgo, así como realizar una rehabilitación integral con base en esta sectorización.

“Los estamos empezando a hacer, si nos vamos nosotros del Interapas en el tiempo que nos corresponda, queremos dejar en la bitácora de proyectos que le sirvan a San Luis Potosí en los próximos 50 años”.

Reconoció que al ser proyectos de gran alcance, es poco probable que la actual gestión realice los mismos, por lo que afirmó trabajan en realizar los proyectos ejecutivos para que las próximas administraciones estatales y municipales tengan la pauta para atender esta problemática.