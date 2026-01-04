Zonas limítrofes de SGS convertidas en hogar de indigentes

En el fraccionamiento Valle de Santiago, de Soledad de Graciano Sánchez, una franja limítrofe con el bulevar del río de Santiago, se ha convertido parcialmente en tierra de nadie, muladar e incluso hogar de personas en situación de calle.

A pesar de que hay residentes que diariamente se preocupan por mantener dicho espacio libre de basura, maleza y otras plagas, hay transeúntes y automovilistas que a su paso por la zona, arrojan basura de mano que se va acumulando en varios puntos de la franja de aproximadamente 18 metros de ancho por 240 de largo.

Desde hace años, las y los vecinos han pedido la intervención del gobierno soledense o el del Estado para desarrollar en este sitio un parque urbano que beneficie a las familias del sector y de paso, mejore la imagen urbana.

De hecho, hay un predio cercano en el que se han hecho intentos de crear un jardín o parque de juegos infantiles, pero los recursos del vecindario son limitados y este parque ha quedado "a medias".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe señalar que en la franja de terreno que forma orilla con el bulevar del río, ayer se detectó una especie de campamento de una mujer en aparente situación de calle.

Esta persona, que al parecer pernocta en algo similar a un carro choza, acumula algunas pertenencias a un lado del bulevar. Sin duda, un caso para la investigación del Sistema Municipal DIF de Soledad.