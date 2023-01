A Harry le gustaría volver a hablar con Carlos III y con William

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- El príncipe Harry se prepara para la publicación de "Spare", su libro de memorias que verá la luz el próximo 10 de enero, y por el cual realizó dos entrevistas con importantes periodistas.

Hace unas horas, se ha ofrecido un vistazo exclusivo a ambas entrevistas en las que desde los primeros segundos, el príncipe Harry habla sobre las filtraciones y ataques de la prensa a los que Meghan Markle y él fueron expuestos, además de afirmar que le gustaría recuperar a su papá, el rey Carlos III y a su hermano, el príncipe William.

Una de las entrevistas del duque de Sussex será con el periodista británico Tom Bradby, a quien Harry conoce desde hace más de 20 años y que actualmente conduce el programa "ITV News at Ten".

En el adelanto compartido hace unas horas, el príncipe Harry detalla: "Nunca tuvo que ser así, la filtración y la siembra, quiero una familia, no una institución. Sienten que de alguna manera es mejor mantenernos como los villanos".

En otro corte, el esposo de Meghan Markle, agrega: "No han mostrado voluntad de reconciliarse. Me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría recuperar a mi hermano".

La entrevista se podrá ver completa el próximo domingo 8 de enero, un par de días antes de que "Spare", el libro de memorias del duque de Sussex, se dé a conocer oficialmente después de meses de espera.

De acuerdo con Michael Jermey, director de noticias de la cadena ITV, la entrevista de Harry con Tom Bradby será algo nunca antes visto y que incluya nuevas revelaciones sobre su vida antes y después de salir de la monarquía británica.

La segunda entrevista que el príncipe Harry realizó es con el programa "60 Minutes" de CBS News, en la que aborda con mayor detalle su salida y la forma en que su planes siempre fueron filtrados: "Cada vez que he intentado hacerlo en privado ha habido sesiones informativas, filtraciones y siembra de historias contra mí y mi esposa" y además afirma: "Llega un punto en el que el silencio es traición".

Al igual que la entrevista anterior, la charla del duque de Sussex con Anderson Cooper se transmitirá el próximo domingo 8 de enero, dos días antes de la publicación de su libro.

La publicación de "Spare" ocurre después de que los duques de Sussex hayan estrenado su docuserie "Harry & Meghan" en Netflix, en la cual abordan los ataques de la prensa, uno de los principales motivos de su renuncia a la familia real.