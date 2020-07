Aceites naturales para el cabello maltratado

Tener un cabello sin brillo, apagado y maltratado es una de las peores pesadillas que no le deseas ni a tu peor enemiga, y siendo honestas, sabemos que muchas veces; los aparatos como la secadora o la plancha de cabello hacen que las melenas pierdan brillo.

Pero, dejando de lado el uso de aparatos con calor para peinarse, las decoloraciones y los químicos que vienen en los tintes también pueden dañar tu cabellera restando su nivel de hidratación, volumen y, en el peor de los casos, haciendo que haya caída del pelo.

Si con lo que estás leyendo te sientes identificada, debes de saber que la industria de la belleza te ofrece un gran número de tratamientos capilares que puedes elegir en cualquier momento, pero si buscas una alternativa más natural te informamos que llegaste a la nota correcta.

Deja que el poder de la naturaleza se encargue de devolverle la vida a tu melena con los siguientes aceites naturales ¡No te arrepentirás!

Aceite de Argán

Este aceite ha ganado popularidad en la belleza, ya que nutre profundamente el cabello desde la raíz hasta las puntas. Además, es un excelente aliado que te ayudará en la batalla contra la caída del pelo y le devuelve ese brillo natural.

Aplícalo antes de tomar tu baño diario o en las noches por 25 minutos, enjuaga y retíralo de tu pelo con agua tibia. Poco a poco notarás la diferencia y tu melena será la misma de antes

Aceite de coco

Este poderoso aceite nutre y repara el daño que tiene tu pelo y es perfecto para combatir la caspa. Para que dejes sentir el poder de esta fruta en tu melena debes de tener este producto sin alterar y de preferencia en pasta para que lo puedas calentar 15 segundos, después lo tienes que aplicar en tus puntas y usar una gorra de baño para que sus propiedades penetren bien en tu pelo.

Después lavarás con tu shampoo para quitar todo rastro de este producto, te recomendamos que si usas este aceite lo hagas de forma salteada.

Aceite de Oliva

Su alto contenido de vitamina E ayudarán a tu melena para crecer sana y fuerte. Con este remedio natural le dirás adiós al frizz de una vez por todas. Tienes que cuidar que este no sea usado en la cocina y que de preferencia sea extra virgen, además no te hemos dicho la mejor parte: si lo aplicas desde la raíz hasta las puntas vencerás a la resequedad para siempre.

Solo debes de aplicarlo de forma uniforme durante las noches unos 5 minutos y enjuagar con agua tibia.

Recuerda que el pelo es parte de ti y tienes que tenerlo siempre cuidado.