"Adelgazar" la monarquía no es buena idea, dice princesa Ana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- A días de la coronación de Carlos III, la princesa Ana dio una explosiva entrevista en la que criticó los planes del monarca de recortar el número de miembros de la familia real en funciones representativas y reducir costos de la institución.

En entrevista con la televisora pública canadiense CBC, la princesa Ana dijo que la monarquía británica goza de buena salud y advirtió contra su adelgazamiento tras la caída en desgracia del matrimonio del príncipe Enrique y Meghan, quienes se mudaron a Estados Unidos, así como la exclusión del príncipe Andrés, por lo que declaró: "No me parece una buena idea desde mi punto de vista".

La única hija de la difunta Reina, de 72 años, habló en defensa de la Familia Real, insistiendo en que aporta "estabilidad a largo plazo", "continuidad" y "bondad" al Reino Unido y a la Commonwealth.

"No estoy segura de qué más podemos hacer", recalcó Ana. Carlos III se ha declarado a favor de una monarquía más pequeña y barata, y de hecho decidió hacer una coronación mucho más acotada que la que en su momento tuvo su madre, Isabel II.

Aludiendo al tema de Meghan, Enrique y Andrés, la princesa Ana dijo: "Creo que ´adelgazar´ se dijo en una época en la que había unas cuantas personas más para que pareciera un comentario justificable".

----Trata de esclavos el motivo del distanciamiento entre Carlos y Ana

La princesa Ana se distanció también del rey Carlos III en el tema de la trata de esclavos, en medio de la polémica acerca de si Reino Unido y la realeza deben pagar indemnizaciones.

El monarca aceptó recientemente apoyar un estudio sobre los vínculos históricos entre la monarquía y la esclavitud, mientras que una nueva encuesta del Daily Mail reveló hoy que la mayoría de los británicos cree que el Rey no debería disculparse.

La princesa Ana dijo que "no es un tema en el que quiera ahondar", pero manifestó tener un punto de vista "ligeramente diferente, quizá más realista", y señaló: "La perspectiva histórica se remonta mucho más atrás. Y los contextos modernos son muy diferentes. La esclavitud no ha desaparecido".

Ana también habló con tristeza sobre el encierro durante el Covid-19 y la muerte de su padre, el príncipe Felipe. Dijo que este encierro "robó" a su padre sus últimos años, al privarlo de la interacción con la gente.

Describió la tristeza que representó la imagen de su madre sola en el funeral de su padre. A la pregunta de si se trataba de un "robo", respondió: "Sí, tienes toda la razón. En cierto modo me alegro de que no viéramos eso, en ese momento. Cuando ves la fotografía, es mucho peor".