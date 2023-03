Ágatha Ruiz de la Prada confiesa sentirse "asustada" por el ritmo que lleva

MÉRIDA, Yucatán (EFE).- La diseñadora de moda, empresaria y aristócrata española Ágatha Ruiz de la Prada aseguró este jueves que vive una etapa de su vida que la hace sentirse renovada pero al mismo tiempo temerosa del ritmo que lleva.



"Estoy muy contenta, pero un poco asustada por el ritmazo que llevo... Te metes en una vorágine, que yo no sé, nunca pensé que a mi edad iba a estar (así)", confesó en una charla con EFE.

Ágatha Ruiz de la Prada fue la diseñadora estelar invitada del "Midwoman Yucatán Fashion Show", donde participaron diseñadores mexicanos, especialmente de Yucatán.

La empresaria habló de la etapa que vive actualmente y aseguró que el libro "Mi Historia" la hizo entrar a un ritmo que no esperaba.

"La verdad que me ha venido yo creo que fenomenal, pero me ha metido una marcha porque tú no sabes lo que es el libro, porque claro, lo presenté en Madrid y entonces me dijo mi editora bueno, y ahora qué, a las provincias y entonces tenemos que presentarlo como en 50 provincias diferentes", afirmó.

Meterse de lleno a este proyecto editorial representó no sólo hacer algo nuevo sino también empezar de cero para atraer a la gente.

"Te das cuenta que para que salga todo bien le tienes que echar muchísima energía porque si tú llegas a un sitio y te crees que vas a llenar la sala sin ocuparte, estás equivocada", reconoció.

La promoción del libro apenas está en marcha, pero adelantó que visitará países como Chile y Argentina para promocionar el texto.

La española recordó que la pandemia la hizo parar completamente, sin embargo, admitió que esta etapa fue "muy agradable" ya que le ayudó a volver a sus orígenes.

"A estar más en el estudio más en el taller, hacer muchos más trajes uno por uno y desde luego, pues estar más tranquila y ahora he cogido un ritmo, que yo no sé si tengo edad para esto la verdad", señaló.

EL DISEÑO MEXICANO ESTÁ DE MODA

Ruiz de la Prada aprovechó para hablar sobre el diseño mexicano el cual, dijo, se ha puesto de moda más allá de las pasarelas, pues consideró que destaca en la arquitectura, la artesanía y la ecología.

"Es que se ha puesto muy de moda la artesanía, se ha puesto muy de moda por supuesto la ecología y también lo local", apuntó.

Recordó su reciente estancia en un hotel de la Ciudad de México que fue remodelado con un estilo único.

"Estuve durmiendo en Ciudad de México en un hotel en la avenida Reforma, pero un hotel como de los años 70, de esos como de oficinas, pero lo han decorado "hippie" mexicano y está divertidísimo y es que todo, o sea, yo creo que lo mexicano está súper de moda, es un diseño fabuloso y yo soy fanática de México cada día más", enfatizó.

Para la diseñadora puntos como Cancún y Mérida están agendados de manera estratégica al final de su gira de trabajo por México.

En Cancún, confesó, se relaja y disfruta la estancia cerca de la playa y en Mérida le gusta salir de paseo para descubrir cosas nuevas.

"Aquí están las mejores camisas de hombre, quizá del mundo, las guayaberas de aquí son increíbles y además hay algunas muy clásicas y algunas muy modernas y bueno, yo creo que la gente que no conoce esto pues pierde una cosa maravillosa".