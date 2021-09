Andrea Meza suma esfuerzos por la niñez

Andrea Meza, Miss Universo 2020, decidió apoyar en México la causa de hacer saber a los padres de los niños que padecen labio y paladar hendido que hay organizaciones que ofrecen atención y apoyo gratuito, para eliminar mitos y sensibilizar a la sociedad.

Por eso, durante su visita al país, se unió a la organización Smile Train, para promover la información, luchar contra los prejuicios y ofrecer soluciones.

"Quiero que las familias sepan que existen estas organizaciones sin fines de lucro, su meta es ayudar a los padres y ayudar a los bebés a que tengan una vida plena. Mucha gente desconoce este tema", dijo.

Mónica Domínguez, directora de la fundación de Área de México Centroamérica y el Caribe, comentó: "Existe gran cantidad de mitos alrededor del labio paladar hendido, la creencia de que el labio paladar hendido fue porque la mamá salió durante un eclipse, o porque la luna llena o que caminó descalza en el cementerio... Eso hace que ellos no busquen ayuda porque dicen que es un designio divino".

Domínguez señala que este cúmulo de creencias fuertes y arraigadas alimentan los mitos alrededor del labio y paladar hendido. Se piensa, por ejemplo, que se atiende con una cirugía y listo, o que no tiene solución o que es muy cara, pero en realidad es un proceso largo tanto para los pacientes como para los familiares.

Andrea también comentó que, si bien ella hoy va de la mano con este organismo tras su reinado, seguirá apoyando cuando éste concluya, e invitó a la gente a apoyar.

"Espero que con estas conversaciones se pueda generar un cambio, que todos podemos apoyar desde nuestras trincheras".

Mónica aplaudió que haya figuras públicas que apoyen la causa, pues no sólo trabajan de la mano de la Miss Universo, sino de influencers y artistas que ayudan a difundir el mensaje.

Meza enfatizó en la necesidad de ser más empáticos, y ayudar a quien lo necesite.