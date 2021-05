Andrea Meza tiene su primer día de trabajo

Andrea Meza se convirtió anoche en la tercera mexicana en ganar Miss Universo, máximo certamen a nivel internacional en el cual previamente Lupita Jones y Ximena Navarrete se volvieron reinas de beleza.

A través de las historias de Instagram del concurso que llevó a cabo su edición 69 este fin de semana se mostró cómo la originaria de Chihuahua, Chihuahua, ya estaba lista para su primer día de trabajo como la mujer más bella del mundo, luciendo un vestido blanco y la corona que ha vuelto reinas a decenas de mujeres de todo el mundo.

"Soy Miss Universo y hoy es el primer día de trabajo. Estoy a punto de iniciar una entrevista con Good Morning America", fue lo que contó la joven mexicana de 26 años.

Dentro de las primeras declaraciones que hizo a los medios de comunicación en Estados Unidos, con fuerte presencia latina, está su confesión que al momento en que se dio a conocer a la ganadora ella tenía demasiadas cosas en la cabeza, además que había mucho ruido en el lugar, por lo que tardó en reaccionar al conocer el fallo del jurado.

Comentó que la porra mexicana era maravillosa y al escuchar "¡Viva México!" no sabía si había sido el público que la apoyaba o el conductor, "por eso tardé mucho en reaccionar", añadió, quien siempre soñó con ese momento.

Andrea Meza también reiteró su compromiso para eliminar la violencia de género en América Latina. Recordemos que durante su presentación ella contó en un clip:

"Hola, mi nombre es Andrea Meza, soy Miss México, vengo de una ciudad que se llama Chihuahua, Chihuahua, y crecí con una familia muy grande, me encanta estar rodeada de mi familia. También trabajo con la oficina de turismo de Chihuahua y soy la embajadora. Me veo como una embajadora de los derechos humanos, es algo que me importa muchísimo y quiero que las jóvenes luchen por sus derechos".

Una de las encargadas de entrevistar a Andrea Meza fue Vanessa Claudio, quien también estuvo ayer en la conducción del concurso. Aseguró que se levantó a las 6 horas luego que se fue a dormir a las 4:20 horas.

"Parte del trabajo, ayer fue un día espectacular. Mucho trabajo, pero todo se logró y se logró con éxito. No importa el cansancio, lo importante es seguir", afirmó.

Andrea Meza fue una de las 74 misses de distintas partes del mundo que lograron entrar al máximo certamen de belleza, el cual tuvo un retraso en su realización debido a la pandemia de covid-19.

Para llevar a cabo el primer corte, los anfitriones mencionaron los nombres de las 21 aspirantes que pasaban a la pasarela en traje de baño y la chihuahuense de 26 años logró capturar la atención del jurado.

Luego de ello la chica logró deslumbrar con un bikini color amarillo, mismo había usado en las preliminares que se llevaron a cabo ayer. Sin embargo, esa presentación le dio uno de los últimos pases disponibles.

Fue entonces que tocó el turno de la pasarela en traje de noche, para el cual usó un vestido rojo con más de 40 mil cristales que fue realizado por un diseñador mexicano. Su paso lleno de elegancia, seguridad y firmeza fue lo que le dieron el primero de los cinco pases a la final.

En la última fase de preguntas nuevamente logró convencer al jurado. La primera situación que se le planteó fue qué hacer ante la covid-19 para evitar más muertes, a lo que ella apostó por abogar por un nuevo confinamiento.

En su segunda oportunidad para impresionar al jurado habló sobre los estereotipos: "Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solo radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, alma y los valores como nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor".