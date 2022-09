Andrés de York, de royal senior a paseador de perros en jefe

A-AA+

De todos los integrantes que forman parte de la familia real del Reino Unido, quizá el que pagará más las consecuencias de sus actos es Andrés de York, hermano menor del rey Carlos III, a quien se le augura un futuro poco brillante. Luego de haber sido el hijo consentido de Isabel II, fallecida el 8 de septiembre pasado, es probable que ahora su nuevo rol oficial sea el de cuidador de perros reales.

Durante años, el príncipe Andrés fue duramente criticado por su amistad con el financiero Jeffrey Epstein, quien murió en la cárcel en un aparente suicidio acusado de tráfico sexual de menores y explotación sexual, entre otros cargos. El duque de York siempre negó las acusaciones que lo señalaban de complicidad, sin embargo, en julio del 2019 comenzó su calvario cuando Epstein fue detenido y Virginia Roberts, víctima del estadounidense, acusó a Andrés de haberla violado en varias ocasiones cuando era una niña.

Luego de años de acusaciones públicas, Virginia Giuffre (Roberts) logró que su demanda fuera revisada en el tribunal de Nueva York, donde Andrés de York debía presentarse para enfrentar las demandas de la mujer, pero su mamá, la ex reina, le ayudó a pagar una millonaria suma compensatoria para que la presunta víctima diera carpetazo al caso.

Este escándalo ocasionó que el Príncipe fuera destituido de su rol senior, que abandonara sus fundaciones y patronatos y que jamás volviera a parecer entre los miembros de la familia.

Luego de estos vergonzosos episodios, el príncipe Andrés ha tratado por todos los medios de volver a "brillar" en la monarquía, pero Carlos III y el príncipe William se han opuesto a que el duque siga ensuciando la imagen de la Corona. Sin embargo, el actual Rey será 'un poco' complaciente con su polémico hermano menor: le permitirá que siga viviendo en el lujoso inmueble Royal Lodge, en lo que siguen analizando qué hacer con él.

Además de permitir que conserve su actual residencia, "The Sun" informó que oficialmente su nuevo trabajo será el de cuidador de los perros reales: los tres corgis que le sobreviven a Isabel III, Candy, Muick y Sandy, pues no hay posibilidades de que regrese a trabajar como parte de la familia real.

Además se reveló que, actualmente, el único ingreso que Andrés de York tiene vigente es el de la Royal Navy, que le da un salario anual de 20 mil libras esterlinas, más o menos 500 mil pesos mexicanos, aunque se cree que podría tener otros ingresos de inversiones y herencias de su papá, el duque de Edimburgo, y la misma reina Isabel II.