Andrés de York, en ruinas por no recibir herencia de Isabel II

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Aunque la reputación y vida de Andrés de York colapsó desde sus escándalos de abuso sexual, desde el fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre de 2022 las cosas le han resultado aún más complicadas.

Especialmente porque no mantiene una estrecha relación con su hermano el rey Carlos III, quien de acuerdo con los informes tiene el control total de la herencia de la fallecida monarca, motivo por el cual Andrés de York se encuentra en la 'quiebra'.

De acuerdo con "Sunday Express", Andrés de York se encuentra desesperado tras no recibir una parte de la herencia de 650 millones de euros que dejó Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre de 2022.

Aparentemente el duque de York ha compartido su angustia con algunos de sus amigos, a quienes les confesó que el rey Carlos III, al ser el único heredero, no ha brindado apoyo a sus hermanos.

Un amigo del duque de York afirma: "Está desesperado. Es un miembro de la familia, por el amor de Dios, ¿Qué se supone que debe hacer? ¿Ir con la gorra en la mano a su hermano mayor para mantener un techo sobre su cabeza?"

De acuerdo con los reportes, en caso de que Andrés de York no logre mejorar su situación económica podría perder su propiedad en Windsor Park conocida como Royal Lodge por el alto costo de mantenimiento, además, hace unos meses también despidió a su seguridad privada porque no podía cubrir los sueldos.

Cuando Isabel II se encontraba viva era sabido que tenía un cariño especial por Andrés de York, a quien apoyó en todo momento de forma económica y moral; sin embargo, el rey Carlos III se ha mostrado enfático ante su hermano.