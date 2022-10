Andrés de York, recluido en su casa viendo televisión día y noche

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- El príncipe Andrés no ve la suya desde que la justicia se hizo cargo de las acusaciones en su contra de parte de Virginia Roberts (Giuffre) por abuso sexual. La relación de amistad de Andrés con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores, y la lamentable entrevista que dio a la televisión que acabó por hundirlo más, han hecho de él un 'recluso virtual' en su propia casa.

En medio de las recientes declaraciones de Ghislaine Maxwell, examante del pederasta fallecido, quien envió sus saludos y su cariño a Andrés de York al que describió como su "querido amigo", se dio a conocer que el Príncipe ya no sale de su casa y que se pasa el tiempo viendo programas de televisión.

Una fuente a la familia real le contó a "The Telegraph" que el Duque de York antes salía para ver a su mamá, Isabel II, pero con la delicada relación que tiene con su hermano, el rey Carlos III, y su sobrino, el príncipe William, las opciones de distracción de Andrés se han reducido al máximo.

"En estos días, apenas sale. Rara vez sale socialmente por la noche. ¿A dónde irá? Las únicas veces que solía salir era para visitar a la Reina al castillo y ahora ni siquiera puede hacer eso". Al príncipe Andrés le quitaron sus cargos honorarios y títulos reales en 2020, cuando en un programa en vivo defendió su relación con Jeffrey Epstein y trastabilló en varios detalles de su relación con él y las acusaciones de abuso en su contra.

Aunque la entonces reina Isabel II hizo todo por defender a Andrés, del que se decía era su hijo consentido, para Carlos III y el príncipe heredero William era importante sacarlo de escena por el daño que le estaba haciendo a la casa Windsor. Se sabe que el Duque ha pedido encarecidamente que le regresen los patronatos que tenía a su cargo y que lo dejen trabajar de nuevo como miembro activo de la monarquía.

"Todo lo que quiere es hacer las cosas lo más suaves posible en marcado contraste con los días pasados", dijo el insider. "Actuar como esa figura de hermano solidario, absolutamente en segundo plano, pero en beneficio de la monarquía en su conjunto, es un modelo futuro de cómo siente que puede hacer algún tipo de contribución".