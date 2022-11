Andrés de York se quedará sin seguridad privada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Andrés de York no solo perdió todas las esperanzas en recuperar un puesto dentro de la monarquía británica, ahora el Ministerio de Reino Unido eliminará su seguridad privada, cuyo gasto es de 3 millones de euros al año.

Luego de que Andrés de York fuera despojado de su título real por su controversial amistad con el pederasta Jeffrey Epstein, su vida ha sufrido cambios negativos.

El más reciente tendrá lugar durante el mes de diciembre cuando Andrés de York, de 62 años, tenga que despedirse de su seguridad privada, la cual lo resguardaba las 24 horas del día.

Según el tabloide británico "The Sun", una fuente ha revelado: "Va a escribir una apelación al Ministerio del Interior y a la policía para quejarse de la pérdida de su seguridad financiada por los contribuyentes".

De acuerdo con información del tabloide británico, la seguridad privada de Andrés de York tiene un costo de 3 millones de euros al año, y en la situación económica actual de Reino Unido, eso parece un insulto.

Un parlamentario aseguró que la apelación de Andrés de York podría ser mal vista. "Él no parece entender que está en desgracia y que la gente ya no quiere saber nada de él".

Además de la reducción de la monarquía, el rey Carlos III y el príncipe William han evitado que Andrés de York retome su vida pública, además de que están al tanto sobre la falta de empatía y tolerancia que los británicos sienten por él.