ANUBIS ALEJANDRO ARTISTA MULTIDISCIPLINARIO POTOSINO

En un evento especial, se llevó a cabo a cabo la presentación oficial ante los medios de comunicación del poemario del artista multidisciplinario potosino: Anubis Alejandro, titulado: “VAGONES suspiro de eróticos horizontes paralelos a tu pecho, para bendecir susurros en el viento”.

Esta obra literaria cuenta no solo con la redacción del autor si no con la participación de la artista, actriz, fotógrafa y cineasta Italiana radicada en Milano Gaia, Diana Dalia Gulizia quién no solo aparece en la portada del libro sino que además escribió el prefacio del mismo y con quién Anubis formó años atrás la casa productora GAALA films responsable de proyectos culturales, artísticos y metafísicos como su pasado largometraje “De Mari e Venti”, película presentada en los festivales de cine alrededor del mundo.

El evento, que se realizó en las instalaciones del Museo Francisco Cossío inicio con la participación de un grupo de jóvenes potosinas enfocadas en la exploración corporal mediante la introyección, la espiritualidad y la energía llamados AZTEKA DANCE COMPANY, quienes estuvieron dirigidas por la Mtra Fernanda Martínez.

Enseguida la licenciada Alba Martín, responsable del área de programación cultural y vinculación del Museo dio la bienvenida a los asistentes.

El evento, conducido por la maestra Nancy Rodríguez contó con la participación de la Licenciada en Ciencias de la Comunicación con Maestría en creación literaria de la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid, Diplomada en letras en la Universidad Iberoamericana y Psicoterapeuta humanista, Claudia Guadalupe Martínez Jasso, quién presentó el libro de poesía y habló acerca de la trayectoria del autor.

La lectura de los poemas estuvo a cargo de un grupo de mujeres encabezadas por Mayra Hernández, Ara Castañeda, Ángeles Cardona y María Guadalupe Leija.

Anubis, quien leyó también algunos de sus escritos estuvo acompañado de sus padres el Licenciado Alejandro López Martínez y Lula Galván, familiares, amigos y público en general gustoso del arte, la música y la literatura.