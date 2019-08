Apps para tareas escolares

Son las mejores aplicaciones para dispositivo móviles Android que nos permiten guardar notas y crear lista de tareas pendientes.

Cada aplicación tiene su enfoque y característica distintiva, por lo cual vale la pena analizar cuál se adapta mejor a tus necesidades para ser más organizado.

GOOGLE TASKS

Ha recibido un rediseño importante en su interfaz estilo Material Design 2, en donde podrás capturar rápidamente notas, añadir detalles e incluso crear una tarea desde tu correo.

Sincronización en todos los dispositivos con tu cuenta de google.

Crear tareas por lista y subtareas hasta un nivel.

Añadir notas y fechas de vencimiento a cada tarea.

Crear tareas directamente desde Gmail.Descargar Google Play, gratis.

TODO & TASK LIST

Una aplicación multiplataforma para gestionar tareas que tenga que ver con un proyecto o con tus tareas cotidianas.

Sincronización con varios dispositivos.

Crear lista de tareas en colaboración.

Establecer fechas recurrentes, prioridades, adjuntar archivos.

Clasificar tareas por tabulaciones y ordenar por fechas, nombre o prioridad.

Integración con apps de calendario y correo electrónico.

Descargar Google Play, gratis.

MEMORIGI

Tiene potencial para convertirse en la mejor aplicación para gestionar tareas: Es diferente y tiene un diseño hermoso con caracterizas interesantes:

Organizar por iconos y colores las categorías de lista de tareas.

Gestos de control: Por ejemplo, desliza hacia la derecha para completar.

Añadir fechas, prioridad, color, lista a cada tarea.

Recordatorios inteligentes con patrones recurrentes.

Recordatorios por ubicación.

Sincronización entre multiples dispositivos.

Vistas: Lista, Prioridad y calendario.

7 Días de prueba gratuita.

Descargar Google Play

TO DO BY MICROSOFT

Es un gestor de tareas que lanzó recientemente Microsoft capaz de integrarse y comunicar ser con nuestra cuenta de Office 365. Sección mi Día, Tareas de hoy, y planificación inteligente para priorizar tareas.

Crear tareas con recordarnos y fechas de vencimiento. Crear proyectos que incluyen pequeñas tareas. Soporte multi plataforma: iOS, Mac, Android, Web y Windows.

Nota: Solo disponible con una cuenta profesional o educativa de Microsoft.

Descargar Google Play : 3.7

TODOIST

Es un favorito del público.

Es una aplicación gratuita muy extensa.

Puede configurar diferentes proyectos.

Por ejemplo, puede tener uno para tareas personales, uno para el trabajo y otro para una lista de compras.

Cada tarea tiene ganancias con algunos puntos. Estos puntos no le ayudan a obtener nada realmente, pero están diseñados para motivar a usar Todoist más y conseguir más cosas en menos tiempo.

ANY DO

Es una aplicación muy popular para mantenerse al día con una lista de tareas pendientes.

Any.do tiene un diseño bastante mínimalista, aunque no es el diseño de material Design. También es compatible con sincronización en la nube.

Para que pueda mantenerse al día con sus listas de cosas por hacer en varios dispositivos.

También puede arrastrar y soltar elementos para que pueda planificar su día antes de tiempo.

Descargar Gratis: 4.5

WUNDERLIST

Wunderlist-androidWunderlist ha existido siempre y es una aplicación de la lista de tareas pendientes. Está disponible

en casi todas las plataformas imaginables, incluso de escritorio.

Se sincronizará sus tareas entre el teléfono inteligente, tablet y su ordenador, por lo que es más fácil permanecer pendiente de sus tareas.

Además, puede adjuntar archivos PDF fotos y otros archivos adjuntos a los elementos de la lista.

SWIPES

Le permite recoger automáticamente todas las tareas que tiene que hacer.

Tiene todo organizado para que pueda tener todo listo cuando lo necesita en un interfaz agradable y simple.

Un simple acto de pasar a la derecha para completarlo.