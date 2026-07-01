Ayer,hoy, mañana

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El idioma que no nos enseñaron: hay amores que llegan envueltos en caricia, en palabras suaves, en besos que curan. Y hay otros que llegan sin envoltura, con las manos gastadas, con la espalda cansada y con silencios que pesan más que cualquier discurso. Los padres de antes no sabían decir te amo. No porque no lo sintieran, sino porque a ellos tampoco se los dijeron. Aprendieron que el amor no se pronuncia, se demuestra. Que querer no es un abrazo largo, sino un plato caliente esperando en la mesa, aunque ellos comieran después, aunque no alcanzara para todos. Ellos amaban sin tiempo, sin descanso, sin aplausos. Amaban desde la madrugada, cuando el cuerpo pedía parar pero la responsabilidad no sabía de cansancio. Amaban en cada cuaderno. Uno crece creyendo que algo faltó, que no hubo suficiente ternura, que no se escuchó el te quiero que tanto necesitábamos. Pero la vida sabia y lenta, un día nos devuelve su imagen envejecida y entonces lo entiendes todo..." (Primera parte)... Santoral para hoy: Santos: Justino Orona, fundador de la Congregación de las Hermanas Clarisas del Sagrado Corazón. Leonor. Aarón. Domiciano. Ester... Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen año... Laura Mónica Aldrete fue festejada por su mamá Laura Mónica López Stack con motivo de la llegada de su segundo bebé al lado de su esposo Dominique Contreras que hicieron viaje especial desde el vecino país del norte donde radican... Las invitadas pasaron una mañana de lo más agradable, en la que le desearon lo mejor a la agasajada para la llegada de su nuevo bebé a quien pondrán el nombre de Joaquín que viene a ser compañerito de juegos de su hermano mayor Santiago... Enhorabuena a Laura Mónica y Dominique... Estuvo de manteles largos, Meche Torres de Lafuente que escuchó las "Mañanitas" de parte de su esposo Evaristo; sus hijos: Evaristo y Lourdes; Alejandro y Adriana; Merci y Macoy, sus nietas, hermanos y desde luego sus amistades... Preparan todo lo necesario para sus esponsales para el mes de agosto, la pareja que forman Isabel Flores López y Carlos Chávez Torres... Los novios pronto harán circular las invitaciones para sus esponsales suscritas por sus padres: Ezequiel Flores Darán y Lupita López Wongñis; Carlos Chávez Méndez y Margarita Torres Sandoval... Las fiestas de despedida para los futuros esposos se las han organizado sus seres queridos y amigos quienes les han deseado lo mejor para su nueva vida que pronto empezarán... Enhorabuena a Isabel y Charly desde esta columna... Se llevó a cabo la Asamblea de Socios Accionistas de La Lonja para elegir al nuevo Consejo Directivo que quedo integrado así: como Presidente: Jaime Lafuente; Secretario: Guillermo Guerra; Tesorero: Germán González; Vocales: Héctor Galán, Arturo Díaz Infante, Carlos Fernández y Ernesto Esquivel... Ahí mismo tomaron protesta ante los socios asistentes... Raúl Rivera, gerente de La Lonja estuvo al pendiente de todo el proceso de la Asamblea... Felicidades a Jaime y sus compañeros de la actual directiva que sea un año fructífero para esta institución social... Celebraron sus respectivos cumpleaños, Gaby González Guerra acompañada de sus herederos: Poncho, Miguel y Gaby... Fue objeto de numerosos parabienes de parte de su mamá y seres queridos... Así mismo Tere Cuesta de Villalobos rodeada de su esposo Tino Villalobos, sus hijos: Cova, Magui y Tino y sus tres nietos...También Rola López de González que recibió los mejores deseos de parte de su esposo el Chino González Guerra, sus hijas Majo y Regina, así como de Ana Elisa, sus papás, hermanos, suegra, cuñados y desde luego sus amigas con quienes compartió una rica comida por tal motivo... Los mejor a Meche, Gaby, Tere y Rola por su día de días... En el Centro Julián Carrillo tuvo lugar merecido homenaje a Heriberto "El Güero" Lizaola... Estuvieron presentes su esposa Kena Díaz de León, sus hijos con sus respectivas esposas y esposo, sus nietos, familiares y amigos de quien fuera un excelente futbolista en el equipo potosino... La charla del homenaje estuvo a cargo de los futbolistas veteranos potosinos: Marco Martínez, Rolando Jiménez Turegano, Julio "El Fanta" Valadez y David "La Garita" Hernández... Estuvo muy interesante la charla donde recordaron los años que pasaron juntos los exponentes, así como numerosas anécdotas que contaron... Un saludos muy especial a la familia Lizaola Díaz de León desde aquí por este reconocimiento al Güero... Hasta la próxima...