BOTAS DE TACÓN

Entre las tendencias que van a conquistar tu armario este otoño destaca la reinvención del traje, un clásico que se renueva en 2021 con americanas de estilo cropped y tejidos satinados que modernizan las dos piezas tradicionales.

Las series de moda también se han convertido en la inspiración que eleva looks de diario a través de abrigos furry, vestidos de flores o blusas de corte femenino que se mezclan con tus básicos para conseguir combinaciones a la última.

Y, como sustitutos a tus vaqueros de siempre, las prendas de punto o los leggings con bajo fuseau se postulan como el uniforme más estiloso que triunfa de lunes a viernes.

Una particularidad que une a todas estas novedades del armario otoñal es lo bien que solucionan el momento de elegir lo que vas a ponerte para trabajar al día siguiente y, como elemento final de la ecuación, llegan las botas de menos de 10 centímetros más deseadas del momento que te convencerán de subirte a unos tacones después de la falta de entrenamiento del último año y medio.

BURDEOS

El regreso del burdeos.

Tras una estación en la que los blancos, los pasteles y los tonos vibrantes protagonizan todo el armario, el otoño reivindica la presencia de opciones cromáticas como el burdeos, que le da un sutil toque de color a los conjuntos neutros que triunfan con la llegada del otoño.

También debes buscar de comodidad, por lo que puedes optar por un diseño animal print con un tacón en bloque de 8.3 centímetros a prueba de días interminables.

CALZADO DOS EN UNO

Desde Cortefiel combinan la elegancia de una bota a la altura de las rodillas con la practicidad de un botín a través de un diseño en piel desmontable en el que unas polainas con botón en el extremo inferior se encargan de transformar el calzado en menos de 1 minuto.

Como punto extra para convertirse en el complemento todoterreno por excelencia está su tacón de 8.5 cm. y forma cuadrada, una de las más cómodas a la hora de caminar.

DISEÑOS

Un éxito rotundo son los diseños que pueden justificarse por su tacón en bloque sobre el que aguantar horas y horas sin necesidad de recurrir a unas deportivas cuando nadie mira y también porque su material deslizante de cuero sintético liso facilita al máximo el hecho de ponérselas o quitárselas.

ANIMAL PRINT

La temporada de otoño-invierno siempre llega acompañada de estampados animales con los que alegrar los looks monocolores y unas botas de caña alta y 8 centímetros de tacón parecen haber sido especialmente diseñada para ello.

Se trata del modelo Pheby de Geox y, además de su altura manejable que garantiza la estabilidad, los expertos de la marca son famosos por crear calzado que garantice la transpirabilidad y bienestar del pie. Y este caso no es ninguna excepción.

TACÓN DE MODA

Con 8.9 centímetros de altura y el tacón curvado que triunfa en el street style, los botines de By Far bautizados con el nombre de Stevie 42 están disponibles en la plataforma de lujo My Theresa. Han sido elaborados en cuero y presentan un diseño slip on sin cremallera que lo convierten en la inversión más estilosa para acompañar vestidos, faldas o pantalones durante toda la temporada de otoño-invierno.