Británicos piden que les quiten títulos nobiliarios a Meghan y Harry

"Soy el hijo de mi madre. Y soy la madre de nuestro hijo. Juntos te traemos Archewell. Creemos en lo mejor de la humanidad. Hemos experimentado compasión y bondad, de nuestras madres y extraños por igual" comienzo el mensaje que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, publicaron en el sitio oficial de su organización sin fines de lucro "archewell.com" como parte del mensaje que enviaron a la humanidad por el inicio del 2021.

Como fondo del texto, se aprecian dos fotografías circulares en donde se observa a la princesa Diana con Harry sobre sus hombros hace más de 30 años y, a Doria Ragland abrazando a Meghan hace más de tres décadas. Sin embargo, al publicarlo, ninguno de los dos se imaginó la reacción que tendría en la gente fuera y dentro del Reino Unido, ya que se esparció la indignación porque no incluyeron al príncipe Carlos, papá de Harry y los internautas volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de que la reina Isabel II les quite el título de Duques de Sussex.

Fue el sitio "Express.co.uk", el que lanzó la pregunta "¿Debería la reina quitarle los títulos a Harry y Meghan después de que desairaran a Carlos?" y el 92 por ciento de las personas respondieron que sí, mientras el siete dijo que no y el uno por ciento expresó no saber.

"Ante el miedo, la lucha y el dolor, puede ser fácil perder esto de vista. Juntos, podemos elegir el coraje, la sanación y la conexión. Lo invitamos a unirse a nosotros mientras trabajamos para construir un mundo mejor, un acto de compasión a la vez" concluye el mensaje de los Duques de Sussex, quienes pasaron su primer Año Nuevo sin ser integrantes senior de la familia real británica.

Archewell se convertirá en el medio por el que Harry y Meghan van a realizar su actividad humanitaria alrededor del mundo y se centrará en los temas de justicia racial, equidad de género, cambio climático, salud mental y discurso de odio en internet.