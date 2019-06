Británicos reclaman opulencia de Harry y Meghan

Con el permiso de la reina, el príncipe Harry y Meghan Markle invirtieron en la remodelación de su nueva casa más de 2.5 millones de dólares (2.4 millones de libras esterlinas), también conocida como Frogmore Cottage, donde los duques viven con baby Archie. El dinero para la remodelación fue otorgado de la beca soberana que paga por el funcionamiento central de la familia real; sin embargo, a muchos ingleses no les pareció esa idea.

Aunque se aseguró que parte del costo de decoración salió del bolsillo de Meghan y Harry, hay detalles que todavía no se han declarado, como los gastos del cambio de los pisos y la cocina. De acuerdo con ITV News, el departamento de cuentas del palacio de la reina Isabel II no descarta más gastos para este año financiero. "La propiedad no había estado sujeta a trabajo durante algunos años [...] la infraestructura obsoleta fue reemplazada", dijo el director de finanzas de la reina, Sir Michael Stevens, quien tiene el título de Guardián del Monedero Privado, según la fuente antes citada.

Frogmore Cottage se construyó en el siglo XIX y antes de que Meghan y Harry llegaran, tenía 5 departamentos que recibía a otros miembros de la familia real, pero ante la llegada de los duques, tiraron todo y construyeron una gran mansión. Ante este hecho, activistas contra la monarquía pidieron una mayor investigación en el uso de los recursos que son destinados para la familia real de Reino Unido.

"Si incluso una escuela u hospital se enfrenta a recortes, no podemos justificar gastar un centavo en la familia real [...]; sin embargo, con todos los servicios públicos bajo una intensa presión financiera, lanzamos 2,4 millones de libras a una nueva casa para Harry. Esta es la corrupción que se oculta a simple vista", reveló ITV News.