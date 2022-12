Carlos III, agotado por los ataques del príncipe Harry y Meghan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días, el príncipe Harry y Meghan Markle sorprendieron a propios y extraños al estrenar el tráiler de su docuserie en Netflix, la cual, además de mostrar sus momentos más íntimos tendrá nuevos ataques a la familia real británica.

Ante esto, una fuente cercana a la monarquía le ha revelado a "Daily Mail" que el rey Carlos III y la reina consorte Camila, lejos de estar preocupados, se encuentran frustrados y agotados por dicha situación.

"Ellos no están preocupados sino cansados, hay una creciente frustración y agotamiento por las quejas de Harry y Meghan" revela una fuente cercana a la familia real británica.

Aunque el tráiler de la docuserie se enfoca en los duques de Sussex, hay un momento en el que aparece una foto del príncipe William, Kate Middleton y la reina consorte Camila, mientras se escucha a Meghan Markle decir: "Cuando hay tanto en juego, ¿no tiene sentido escuchar la historia de nosotros?".

Además, también se muestra una foto de la exactriz estadounidense durante el funeral de Isabel II el pasado mes de septiembre, lo que también ha causado molestia dentro de la monarquía británica, ya que consideran haber hecho sacrificios para incluir al príncipe Harry.

Por su parte, la fuente cercana a la familia real asegura que Guillermo y Catalina, príncipes de Gales, no están tan sorprendidos y a diferencia del rey Carlos, se encuentran animados, aunque es definitivo que la relación entre William y Harry no volverá a ser igual.

Curiosamente, el estreno del tráiler de la docuserie de los duques de Sussex coincidió con la visita del príncipe William y Kate Middleton a Estados Unidos. "Por lo general, si un miembro de la familia real tiene un viaje al extranjero de alto perfil, nadie más intentaría interrumpir ese mensaje".