LONDRES.-La diseñadora española Carlota Barrera presentó a su hombre "après-ski" en un evento en dentro de la edición otoño-invierno 2022 de la Semana de la Moda de Londres, que está demostrando su fuerza a pesar de las dificultades que atraviesa por el Brexit y la pandemia.

Ella, viajó a los años cincuenta, a las imágenes "après-ski" del fotógrafo George Silk para la revista LIFE.

"Esta colección es sobre el descanso después de esquiar. Buceé en los archivos y encontré esas imágenes magníficas de gente tomando el sol en la nieve", comentó a EFE en una entrevista.

Esa aparente contradicción entre sol y nieve le interpeló ante la inestabilidad climatológica que sufrimos.

CREACIONES

"No hay nieve, todo se está derritiendo y no tenemos estaciones", lamentó la creadora, preocupada por la crisis climática.

Desde el punto de vista práctico lo refleja en su colección "The last run", que vira hacia la no estacionalidad.

Hay prendas para todas las temperaturas, estilismo con muchas capas, combinaciones transestacionales de pantalón corto con abrigo completadas con accesorios de Quiksilver.

EL NYLON

El nylon reciclado se ha añadido a los tejidos de fibras naturales que emplea habitualmente: "Hay mucho algodón, seda y lana. La lana es una fibra muy sostenible en su producción y en su duración, además de ser muy amable con la piel", dice.

COLECCIÓN

La colección se ha producido en talleres familiares que cumplen los estándares de calidad y de ética. "En España hay mucha industria que está desapareciendo como consecuencia de los mínimos de producción tan exigentes de la moda rápida", asegura.

NUEVO ESTUDIO

No obstante, ha instalado un nuevo estudio en Madrid "para estar en Europa y cerca de los talleres españoles, portugueses e italianos. En Reino Unido la industria de la moda está sufriendo muchísimo con las dificultades logísticas y comerciales".

EVENTO PRESENCIAL

En su primer evento presencial en Londres desde que lanzó su marca, Carlota Barrera optó por una reunión festiva y reducida a la que asistieron los bailarines

Matthew Ball y Harris Bell del Royal Ballet.

PRESENTACIÓN OFICIAL

La firma, que tiene tres años, se ha dado a conocer en mitad de todas las restricciones y gracias al mundo digital, aunque la presentación oficial se realizó el día de ayer, en la plataforma digital de la Semana de la Moda de Londres.