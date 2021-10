Charlene de Mónaco se recupera tras 3 operaciones en menos de 4 meses

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Charlene de Mónaco, esposa del príncipe Alberto II, actual soberano de Mónaco, ha tenido un complicado cuadro de salud desde hace varios meses cuando se le desarrolló una grave infección otorrinolaringológica y que la ha hecho permanecer en Sudáfrica, su país natal, desde mayo pasado, cuando asistió a apoyar una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes.

Derivado de esa afección, la princesa consorte del pequeño país soberano ubicado al sur de Francia tuvo que ser sometida a una cirugía el pasado viernes 8 de octubre, la tercera a la que se enfrenta la mujer de 43 años en menos de cuatro meses, y en la que tuvo que ser anestesiada de manera general.

Según la información que se dio a conocer, antes de su viaje a África, Charlene fue operada por un dentista que le realizó una elevación del seno maxilar, un procedimiento que se hace previo a la colocación de un implante, no obstante, esta intervención le provocó una fuerte infección de nariz, oídos y garganta, misma que se manifestó con fuertes dolores.

Es por lo anterior que Charlene no ha podido regresar a Mónaco, debido a que el médico no ha autorizado que tome un avión, ya que sus oídos no podrían igualar la presión que se genera en un vuelo por arriba de los 20 mil pies.

Ahora, una fuente del palacio principesco ha revelado que la tercera operación de Charlene fue todo un éxito por lo que ha pasado 48 horas en observación y se espera que una vez recuperada, ahora sí pueda volver a Mónaco. De hecho, son grandes las esperanzas de la familia de la princesa, que Alberto II dijo durante una entrevista que su esposa volvería "muy pronto" al principado.

La primera intervención quirúrgica que tuvo Charlene fue el 23 de junio y la segunda el 13 de agosto, en esta última, la princesa recibió la visita de su esposo, el príncipe Alberto II de Mónaco y los mellizos que tienen en común, Jacques y Gabriella, en Sudáfrica, convirtiéndose esta en la primera vez en tres meses que Charlene volvió a ver a sus hijos.

Fue el pasado miércoles 25 de agosto que la misma princesa compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram del reencuentro con su familia. "Estoy muy emocionada de tener a mi familia de vuelta conmigo. (Gabriella decidió darse un corte de pelo). Lo siento mi Bella hice todo lo posible para solucionarlo", escribió Charlene.