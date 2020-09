Cinco consejos para evitar que el ruido altere a tu perro

Nuestras mascotas, específicamente los perros, poseen oídos más agudos y sensibles que los de los humanos, esto les permite percibir sonidos a grandes distancias o ser receptivos a ruidos de alta frecuencia, como el motor de un vehículo o las sirenas de una ambulancia. Sin embargo, existen algunos que pueden ser perjudiciales para nuestros animales de compañía.

De acuerdo con estudios de la Universidad de Bristol, los estímulos auditivos que se producen de manera impredecible, intermitente y que son de alta intensidad, como los fuegos artificiales, son particularmente estresantes para ellos y tienen un impacto en su salud a largo plazo.

Hay épocas del año en que las celebraciones y festividades son más recurrentes, como las fiestas patrias o las decembrinas, es por ello que Full Life nos comparte tres tipos de sonidos a los que tu mascota es sensible y algunos consejos para calmar las conductas que provocan estos estímulos.

1. Sonidos cortos y repentinos

Los cláxones, las sirenas, e incluso las campanas que anuncian los servicios de limpieza en el vecindario, son sonidos que a nuestros perros les producen ansiedad, misma que demuestran con ladridos o corriendo dentro del lugar en el que se ubican.

2. Sonidos intensos

Dentro de esta categoría se encuentran las tormentas, disparos y la pirotecnia; sonidos que por lo general son secos y de elevada intensidad. Estos estímulos auditivos son los más temidos por nuestras mascotas, además de que a partir de ellos fácilmente se generaliza su sensibilidad a los ruidos intensos o explosivos.

3. Sonidos prolongados

Así como a nuestros lomitos les molestan los sonidos intensos, también aquellos que son prolongados pueden parecerles incómodos; dentro de ellos se encuentran los producidos por las aspiradoras, secadoras, taladros o incluso la televisión, los cuales son desagradables por su repetitividad, alta frecuencia y la cercanía a la que se encuentran.

Consejos para evitar que el ruido altere a tu perro

Si has observado que tu mascota suele mostrarse de una forma agresiva, su respiración se acelera, jadea, tiembla o intenta huir durante las actividades con grandes estruendos, te compartimos algunos consejos que la ayudarán a tranquilizarse:

1. Acostumbra su oído a la música, por ejemplo la clásica; este es un buen remedio para reducir el estrés y distraer a tu perrito de los ruidos ensordecedores del exterior.

2. Juega con él para mantenerlo tranquilo y ofrécele premios como recompensa, esto lo hará concentrarse en el juego, al tiempo que se sentirá protegido a tu lado.

3. Evita regañarlo o alzarle la voz; en su lugar, permite que elija su espacio de seguridad en el hogar mientras le demuestras tu cariño y protección para hacerlo sentir seguro.

4. Si tienes que salir de casa, procura evitar espacios reducidos, tampoco lo encierres ni lo amarres, pues en caso de asustarse, podría lastimarse gravemente.

5. Trata de incrementar sus niveles de serotonina, pues esta sustancia ayuda a modular las crisis de ansiedad así como el sentimiento de miedo que tu perro pudiera experimentar. Los paseos diarios así como un alimento con fitonutrientes naturales, facilitan el metabolismo de esta sustancia y, por lo tanto, aumentan sus niveles.

Recuerda que cada animalito de compañía es diferente y puede ser más sensible a algunas situaciones o ruidos. Somos los dueños quienes debemos brindarles la confianza y seguridad necesaria para que estos estímulos auditivos no afecten su salud y bienestar.