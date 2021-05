Cinco cosas que los gatos odian de las personas

Los gatos son animales que tienen fama de ser territoriales, malhumorados y solitarios. Muchas personas creen que son seres de otro mundo, pero en realidad detestan ciertas cosas que hacen los humanos, de las cuales probablemente también te molestan a ti.

Si alguna vez te has molestado con la música de tu vecino o has hablado con alguien que no tiene buena higiene, ya sea bucal o corporal, sabrás lo desagradable que es. Sin embargo, a diferencia de tu mascota tú tienes más opciones de aligerar tu enfado.

Si notas que tu minino está ansioso o su cuerpo muestra señales incómodas o negativas, te sugerimos que sigas leyendo, porque en "De10.mx" de EL UNIVERSAL enlistamos 5 cosas que los gatos odian de las personas. Si las corriges, estamos seguros de que la vida de ambos será más sencilla.

1. Los gatos odian los sonidos o ruidos fuertes

¿Qué sientes cuando alguien te grita muy fuerte al oído o sin querer le subes a la música con audífonos? Pues al igual que nosotros, los gatos no soportan los ruidos fuertes.

Aunque para ellos es peor, pues además del sonido y las peleas verbales, los truenos y fuegos artificiales también los afectan. Esto les puede causar estrés crónico, del cual derivan problemas de salud y comportamiento como depresión, nerviosismo, agresión, caída de pelo y falta de apetito.

2. Los gatos odian la falta de limpieza

¿A quién le gusta vivir entre la suciedad? Pues los gatos no son la excepción. Estos animales son fan de la limpieza, por eso se están limpiando constantemente. Aunque sorprendentemente no son amigos de las duchas.

Es recomendable limpiar su arenero todos los días o cada dos dependiendo de los hábitos del animal y de la cantidad de gatos que se tengan en casa. Hay que tener en cuenta el tipo de arena que se emplea, para saber cuándo se debe cambiar, pero en promedio es cada dos semanas.

3. Los gatos odian las caricias en exceso o muy agresivas

Si tienes un gato ya sabrás donde le gusta que lo acaricien, a menos que quieras un arañazo o mordida gratis. Si aún no sabes, es aconsejable que comiences en la cabeza y cuello, pues el cuerpo es un tema sensible para ellos. Presta mucha atención a su lenguaje corporal y se amable.

Los gatos también odian a las personas que todo el tiempo están haciéndole caricias. Ellos creen que el contacto físico es una "forma de dominio", por lo que solo se acercarán a ti cuando ellos quieran amor y atención.

4. Los gatos odian los olores fuertes y la comida en mal estado

Los gatos tienen un desarrollado olfato, por lo que no soportan los olores fuertes como perfumes, desinfectantes u otro tipo de fragancias de gran olor que los humanos usan.

De igual manera no les gusta el olor de la comida rancia y por supuesto en mal estado. Si vas a darle comida, asegúrate de darle lo necesario, porque las sobras pueden enfermarlo.

5. Los gatos odian tener competencia de otros gatos

A todos les gusta ser el mejor en lo que hacen. Ya sea por comida, territorio, atención o juguetes, los gatos son muy celosos y necesitan ser los primeros en todo.

Estos celos pueden representarlos como agresión hacia los humanos u otros gatos. Si dejas salir a tu mascota y se siente amenazado por otro que viva con él, puede que agreda a un minino de la calle. O viceversa.