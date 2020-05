Colombiamoda sale de las pasarelas

El Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda) lanzó Colombiamoda, la Semana Digital de la Moda, una transformación de la feria más importante del sector textil-confecciones del país que por la pandemia del COVID-19 cambia las pasarelas por "puestas en escena".

Los organizadores confirmaron que esta nueva edición de la feria, que se llevará a cabo del 27 de julio al 2 de agosto, mantendrá su "esencia" con el triángulo moda-conocimiento-negocios, pero abriendo otros canales y utilizando las ventas online.

"Es importante que Colombiamoda se haga para mandar mensajes de optimismo y generar oportunidades de negocio para la industria de la moda", expresó el presidente ejecutivo de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero.

PLATAFORMA

Aseguró que con esta feria digital no pretenden tener los resultados obtenidos en los 30 años que lleva el evento, pero sí buscan que Colombiamoda 2020 sea una "plataforma que ayude a generar oportunidades de negocios", además de traer esperanza al sector en un momento complejo.

"Pudimos haber cancelado o postergado", acotó Botero, quien agregó que eligieron enviar un mensaje de "sí podemos avanzar en la industria de la moda".

APOYO A FIRMAS

Para Inexmoda, este año su trigésima primera edición tiene como propósito "dinamizar" los negocios que han estado pausados en estos últimos meses por el aislamiento obligatorio para contener la expansión del coronavirus SARS-CoV-2.

Aunque el canal digital y el e-commerce han movido el sector de manera importante, solo representa un 10 % del total de las ventas para las empresas, de acuerdo con Inexmoda.

"Hay que ayudar a mover esas cajas registradoras de empresas, diseñadores y emprendedores", apostilló el directivo.

PUESTAS EN ESCENA

Entre las múltiples novedades que tendrá la feria se destaca la modificación de las pasarelas, que obligatoriamente se transformarán al tener que realizar todo el contenido a "puerta cerrada" por temas de salud.

"No vamos a hablar de pasarelas (...) desde Inexmoda queremos invitarlos a hablar de puesta en escena de moda", sostuvo Botero, quien agregó que este cambio "no significa que no van a ser igual de poderosas y espectaculares".

La directora de conexiones de Inexmoda, Leonor Hoyos, explicó que los espacios digitales dan la oportunidad de ser "altamente creativos, explorar y tener nuevos recursos" para presentar las colecciones.

Colombiamoda, que en sus tres décadas ha realzado sus pasarelas con diseños del español Custo Dalmau, la venezolana Carolina Herrera y la colombiana Silvia Tcherassi, tiene aún en construcción su contenido y no tiene definidos los diseñadores que estarán en las puestas en escena.

TENDENCIA

Los organizadores, además, revelaron que este año se unirán a la tendencia "see now, buy now" (vea ahora y compre ahora), otra de las grandes apuestas con la consigna "la moda se sale de las pasarelas".

NEGOCIOS A OTRO RITMO

Botero manifestó que entre el 75 y el 80 % de los compradores y expositores mostraron interés en explorar nuevas modalidades de participar en la feria, pese a entender que en esa semana digital los negocios serán a "otro ritmo".

NUEVAS OPORTUNIDADES

El directivo comentó que esta edición puede traer otras oportunidades en insumos, asociados al tema de salud y ropa de protección.

Consideró que con esta nueva realidad en la que urge más protección, "va a venir la creatividad que deben tener los diseñadores, las marcas y los emprendedores".