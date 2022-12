Cómo actuar si tu perro padece una crisis nerviosa por la pirotecnia

A-AA+

En la temporada decembrina decenas de animales domésticos, principalmente perros y gatos, sufren crisis nerviosas a causa de la explosión de fuegos pirotécnicos, lamentó la activista y representante de Huellas de Ayuda Oaxaca, Ydaliz Bautista.

La activista precisó que durante diciembre la situación se complica para la atención y acompañamiento de los animales domésticos, pero también para las y los niños que tienen alguna condición como autismo o alguna neuropatía.

La recomendación de Ydaliz, ante la persistencia de la pirotecnia en la ciudad de Oaxaca y los municipios del estado, es resguardar a los animales domésticos, durante la presencia de explosiones de cohetes, principalmente, porque se ponen nerviosos y pueden escapar.

A pesar de que sólo han transcurrido nueve días del mes de diciembre, Huellas de Ayuda lamenta que haya diversos carteles de búsqueda de animales domésticos, principalmente perros, quienes han salido de sus casas, asustados.

Otra de las recomendaciones es ayudarlos con música relajante al interior de los hogares, tratar de confrontarlos, e incluso, darles flores de Bach, para ayudar a que se relajen.

La animalista explica que las explosiones se magnifican cinco veces, cuando se trata de perros y gatos, ante ello, las reacciones que les causa la pirotecnia, son lógicas.

Los que más sufren, resalta, son los que permanecen amarrados en el patio o en la azotea. Asimismo, recomienda no asistir a las calendas con perritos. "Él no pensaría dos veces en ayudarnos, así que seamos más empáticos y encerrémoslos para salir a las festividades", afirma.

Cada año, agrega, durante las peregrinaciones, decenas de perritos siguen a la multitud y finalmente son abandonados, muy lejos de sus hogares. Ante ello, exhortó a mantenerlos en casa y bajo cuidados.

Sobre la pirotecnia, retomó que aunque hubo una iniciativa para frenar la pirotecnia excesiva por parte de grupos animalistas de la capital del estado, ésta no se consolidó, por lo que los animales domésticos y su cuidado, depende directamente de sus familias.