Cómo ahorrar para el viaje de tus sueños

Realizar un viaje es un sueño que para concretarse requiere una ardua labor de organización, en la que además de planificar tus itinerarios, gastos y traslados, debes tomar en cuenta el motor del viaje, es decir: el dinero.



Si bien es cierto que las cosas aún no vuelven a la normalidad, planear y comenzar a ahorrar es una buena manera de hacer que el tiempo vuele, así cuando llegue el momento, tendrás la cantidad de dinero necesaria para hacer que tu experiencia sea lo más agradable posible.

Pues, aunque pueda resultar algo muy obvio, lo cierto es que muchas veces no tomas en consideración el proceso ahorrativo que implica realizar una aventura inolvidable. Así que, si quieres saber qué puedes hacer para ahorrar dinero y emprender un increíble viaje, no pases por alto las siguientes recomendaciones que Destinos trae para ti.

Establece una meta

¿Cuántas veces te has propuesto ahorrar y has fracasado en el intento? Probablemente esto se deba a que no sabías cuál era la cantidad a la que querías aspirar, así que algo que puedes hacer es fijar una meta clara, definitiva y alcanzable, esto es, considerar las posibilidades que tienes de llegar a ella en relación con tus gastos e ingresos.

La Revista del Consumidor establece que para que tu meta funcione, debes tener claro una temporalidad, es decir, fijar un plazo en el cual ya debiste haberla alcanzado, pues esto te incentivará a realizar un ejercicio de competencia contigo mismo, en la habrá una lucha entre tu "yo ahorrativo" y tú "yo gastador". ¿Cuál ganará?

Crea un presupuesto

La Universidad de California, por medio de su programa Money Talks, recomienda establecer un presupuesto para ayudarte a tener control de tus gastos. Puedes hacerlo quincenal o mensual, solo no olvides considerar en él tus ahorros, ya que de esta manera quedará fija la cantidad destinada a tu "cochinito de viaje".

Crea un recordatorio visual

Quizá el problema más complicado al que te enfrentas cuando quieres ahorrar es la inconsistencia, ya sea porque comienzas a gastar de más o simplemente olvidas cultivar el hábito de guardar un poco de dinero; esta resulta ser una dificultad bastante común, y para evitarla solo hace falta contar con algo que te recuerde lo mucho que quieres ese viaje ideal.

Al crear recordatorios visuales de tu plan de ahorro te será más fácil mantenerte en el camino hacia tu meta, pues este recurso gráfico continuamente te hará pensar en tu objetivo. Y para que te motives aún más, puedes optar por incluir fotos del lugar que deseas visitar o las actividades que pretendes realizar en tu viaje.

Establece un día sin gastos

Puede resultarte difícil concebir esto como una posibilidad, pero si lo intentas te darás cuenta de que no es tan complicado como suena. Se recomienda elegir un día en el que no salgas (quizá el domingo). ¡Ojo!, también cuentan las compras en línea. Así que evita realizar gastos impulsivos. De hecho, este ejercicio te forzará a ser creativo y no caer en la tentación de hacer esas pequeñas compras a las que estamos tan habituados como un refresco, una golosina, un café, una cerveza o cualquier otro "gasto hormiga".

Piénsalo de la siguiente manera: "hoy no gasto, pero en un futuro viajo". Así tendrás presente que, aunque ese día no hayas podido darte ciertos gustos, en un futuro no muy lejano ese sacrificio habrá valido la pena.

Elige donde guardarás tus ahorros

Algunos son aficionados a ahorrar en el banco, pero hay quienes prefieren tener el dinero más a la mano y optan por meterlo en una alcancía o en un recipiente donde puedan guardar sus ahorros. Sea cual sea tu decisión, solo recuerda mantenerte fiel a la meta y no darle "pellizcos" a este dinero.

La única manera de ahorrar es haciéndote el firme propósito de separar algo cada día de tu vida, y, el hecho de establecer un lugar fijo para guardar ese dinero, te mantendrá a la expectativa, pues muchas veces el misterio de saber qué tanto has ahorrado te motiva a guardar más y más dinero