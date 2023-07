Cómo lavar el bote de basura para evitar malos olores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- Todos hemos identificado en alguna ocasión algún mal olor proveniente de nuestro bote de basura. Este aroma suele ser bastante molesto, pero existe una alternativa eficaz para eliminarlo por completo.

Uno de los principales problemas que suele existir en las casas son los malos olores que provienen de los botes de basura, no importa si es orgánica o inorgánica existe una manera sencilla para poder evitar esto siga sucediendo.

La basura es algo inevitable en la vida de todo ser humano, no importa lo que consumas o como lo hagas siempre existirán desechos que se tenga que albergar en un bote y son estos mismos los que brindan un olor desagradable pasado un determinado tiempo.

De acuerdo con el doctor en Ingeniería de la UNAM, Armando González Sánchez, los malos olores son generados gracias a una descomposición de residuos orgánicos, que en contacto con otros elementos suelen alterar su química "de esta interacción se desprenden compuestos gaseosos malolientes que, cuando nuestro sentido del olfato los detecta, nos manda una señal de "hay algo en nuestro entorno que no es sano y podría suponer un peligro".

Lo mejor de todo es que existe una manera para eliminar los malos olores, la forma correcta para evitar que esto siga pasando es tener un cuidado especial cuando se trata de tu bote de basura. Lo único que necesitas es mantener una limpieza constante.

Uno de los principales problemas que ocasionan los malos olores es la acumulación de basura, por lo que es recomendable tirarla de manera constante y siempre utilizar una bolsa de plástico que pueda proteger tu bote de residuos que puedan quedar pegados a las paredes de este.

Algo que repercute directamente en los malos olores es tener los contenedores sucios. Por lo que es recomendable lavarlos para evitar que estos puedan impregnarse de residuos que pasado el tiempo puedes desprender aromas no gratos.

Lo ideal para lavar bien tu bote es utilizar un jabón que logre desprender toda la suciedad y tallarlo con un cepillo grande de cerdas anchas.

El segundo paso es desinfectarlo con cloro, pero ten mucho cuidado, pues pese a que es considerado como un desinfectante universal, muchas personas suelen combinarlo con otros productos de limpieza para obtener mejores resultados y esto podría perjudicar tu salud.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, mezclar el cloro con algún otro químico o producto de limpieza puede ser peligroso, por lo que te recomienda que si lo estás buscando para desinfectar alguna superficie lo mejor que puedes hacer es mezclarlo con agua a temperatura ambiente.

En este caso para desinfectar alguna superficie como tu bote de basura la PROFECO recomienda que solo diluyas ? de taza de cloro en 1.5 litros de agua. Esto es más que suficiente para que actúe de manera correcta y logre eliminar residuos que no logramos ver a simple vista.

Recuerda que es necesario lavar y desinfectar por dentro y por fuera, así como también darle prioridad a las manijas y a la tapa.

Una vez terminado ese proceso solo enjuaga con agua limpia y puedes usar un paño para limpiarlo completamente del agua o dejarlo al aire libre para que este se seque en su totalidad antes de volver a utilizarlo.