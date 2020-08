Cómo vender por internet las prendas que ya no usas

Las prendas de ropa son fundamentales para la creación de nuevos looks, sin embargo, puede que necesites renovar tu guardarropa, aumentar las piezas para nuevos outfits, o hacer espacio para algunas adquisiciones, por lo que podrías considerar vender algunas de prendas en internet.

El fenómeno de venta de prendas de segunda mano o también conocidas como vintage, poco a poco se ha ido popularizando debido a las distintas aplicaciones, sitios de internet, y cuentas en redes sociales donde muchas chicas pueden maximizar sus ventas, reducir sus gastos en ropa -porque invierten las ganancias que obtienen en la misma plataforma-, mientras ayudan a otras a completar sus outfits.

Así, vender y comprar ropa second hand es una práctica que trae diversos beneficios.

Marine Hirsch, Country Manager de GoTrendier en México, explicó durante una transmisión en vivo, que formar parte de este tipo de compras puede ayudarte a ahorrar, a conseguir prendas únicas en su tipo, así como productos locales.

Además, al usar la plataforma de compra y venta de ropa y accesorios usados, ayudas a reducir el impacto de la industria textil al medio ambiente, expone Hirsch.

Antes de comenzar a utilizar alguna plataforma para vender y comprar piezas, es importante que sigas los siguientes consejos:

Qué tipo de ropa tienes

Diana Coss, creativa del proyecto de compra y venta de piezas en internet Basico2Hand recomienda a las interesadas en vender dar a conocer todo tipo de prendas o bien, si la intención es comprar, seleccionar las piezas que están en tendencia, lo que te ayudará a hacer un cambio radical en tu clóset. Asimismo, recomienda evitar la ropa fast fashion, la cual podrías utilizar pocas veces, en comparación con las piezas vintage cuya duración puede extenderse por años.

Fíjate en los detalles

Durante tu selección de piezas a vender es importante que te fijes en los detalles que tienen, si les falta algún botón, que los cierres funcionen correctamente, o bien, que no tengan costuras desgastadas, lo cual tendrás que describir para dar confianza a los compradores y evitarte problemas. Es sagrado que limpies bien las prendas antes de tomarles fotos para la venta.

Piezas al precio justo

Un consejo importante es asignar precios justos a las piezas que quieras vender, Marine Hirsch de GoTrendier asegura que puedes guiarte con el 50 por ciento menos de lo que te costó la prenda al momento de comprarla, aunque también el estado en el que se encuentran tus prendas debe definir su valor al momento de ofertarlas.

Toma buenas fotos de las piezas

Este consejo ayuda a que los clientes tengan más confianza a la hora de comprar tus piezas, crea un ambiente especial para tomarle fotos a tus productos y favorece los aspectos positivos de los mismos. No edites las fotos para ocultar detalles, esto te podría afectar en lugar de darte beneficios.

Toma las medidas de tus piezas

Para facilitarles la compra a tus posibles clientes en la web, es necesario que tomes medidas exactas de las piezas, este aspecto es necesario porque la compra en internet no permite probarse la ropa en comparación con las tiendas físicas, Marine Hirsch mencionó que tomar las medidas de las prendas también facilita tus ventas. Mide cadera, cintura, busto, espalda, largo y da cuenta de las tallas que tienen registradas las etiquetas de tus piezas para dar más datos sobre ellas.

Da un excelente servicio

La atención a las dudas de tus posibles compradores es importante, por lo que debes estar al pendiente del alcance que pueden obtener las publicaciones de tus prendas; y si deseas vender rápido, debes contestar de inmediato las dudas y mensajes que la gente te deje.