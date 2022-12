Conoce las tradiciones navideñas de la familia real Reino Unido

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Tras la muerte de la reina Isabel II y el ascenso al trono de su hijo Carlos III, este es el primer año que la casa real Windsor pasará las celebraciones navideñas sin la querida monarca, además, se volverán a reunir en el recinto tradicional después de dos años de pandemia. Hasta ahora, distintas fuentes han asegurado que aunque Gran Bretaña tiene un nuevo soberano, muchas tradiciones navideñas se conservarán, pero es posible que existan algunos cambios.

La celebración será en Sandringham

Desde 1988, la familia real pasa las vacaciones de Navidad en Sandringham House, residencia ubicada en la costa de la ciudad de Norfolk, y este año no será la excepción ya que el rey Carlos III continuará con dicha tradición. Debido a la pandemia, la difunta reina Isabel II permaneció en el castillo de Windsor en 2020 y 2021, por lo que esta será la primera vez que la familia volverá a reunirse en el tradicional hogar.

Lista de invitados, ¿habrá cambios?

Desde que Sarah Ferguson, conocida también como Fergie, se divorció del príncipe Andrés en 1992, su presencia en las celebraciones de Navidad había quedado prohibida. Según "Daily Mail", ahora que el rey Carlos III se encuentra al frente de la monarquía, pueden existir algunos cambios en la lista de invitados, y probablemente la duquesa de York y sus hijas están incluidas en los festejos.

Discurso de Navidad

El discurso de Navidad a la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones) es una tradición que inició el rey Jorge V, bisabuelo de Carlos III, y continuó su abuelo, el rey Jorge VI. A diferencia de discursos anteriores hechos por un soberano, esta será la primera vez en ser televisado. La transmisión se llevará a cabo en punto de las 3:00 PM (GMT) el día de Navidad.

La periodista y experta real Jennie Bond, dijo para la revista OK! que la familia real tendrá unas vacaciones más relajas, y en esta ocasión, no se reunirán para ver el discurso de navidad como suelen hacerlo. Lo que sí se espera, es que el rey rinda un homenaje a su fallecida madre Isabel II por medio de algunas palabras.

Árbol de Navidad

Las decoraciones de Navidad en las distintas residencias reales comenzaron desde principios de noviembre, mes en que también fue colocado el tradicional árbol en el patio de Sandringham. Durante el siglo XVIII, la princesa Carlota introdujo la tradición alemana del árbol de Navidad en Gran Bretaña, aunque no fue hasta tiempo después que el príncipe Alberto, esposo de la reina victoria, popularizó la tradición.

Cantos de Navidad

El 15 de diciembre se llevó a cabo el segundo concierto anual 'Royal Carols: Together at Christmas' en la Abadia de Westminster, al evento acudió el rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila. En esta ocasión, el concierto fue presentado por la princesa Catalina de Gales, esposa del príncipe William, y rindió homenaje a la reina Isabel II, dicho evento será transmitido por ITV en Nochebuena.

Caminata a la iglesia en St. Mary Magdalene Church

En el día de Navidad, la familia real realiza un paseo desde la residencia en Sandringham hasta la antigua iglesia St. Mary Magdalene Church. Durante su trayecto, los miembros de la casa Windsor saludan a los simpatizantes que los acompañan. La camita real es una de las tradiciones más preciadas del Reino Unido y se espera vuelva a realizarse este año, además, con el nombramiento de Carlos III como Defensor Supremo de la Iglesia de Inglaterra es más probable que suceda.

Los regalos de Nochebuena

Los Windsor, al igual que otras familias, acostumbran colocar regalos debajo del árbol de Navidad en Nochebuena y abrirlos más tarde durante la hora del té. Una fuente cercana al Palacio confirmó para "Daily Beast" que dicha tradición continuará en este año.

¿Harry y Meghan serán invitados?

Según el medio británico "Daily Mail", los Duques de Sussex tienen una invitación permanente a las celebraciones de Navidad, pero debido a las recientes revelaciones en su documental de Netflix, es muy probable que no asistan. Una vez más, el príncipe Harry y Meghan Markle, al igual que sus hijos Archie y Lilibet, no estarán presentes en la residencia de Sandringham.