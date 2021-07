Consejos para comenzar a correr y no morir en el intento

Correr es una manera efectiva y divertida de mantenerse en forma, además de que da múltiples beneficios físicos y mentales. Sin embargo, empezar a practicar este deporte no es fácil, especialmente los primeros días, es por eso por lo que es importante conocer cómo empezar aprovechar todos sus beneficios.

Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine, llegó a la conclusión de que correr al menos 50 minutos a la semana, reduce en un 27% la mortalidad prematura, tras analizar a cerca de 233,149 personas de diferentes nacionalidades.

Es por ello por lo que Sonia Chávez, fundadora de Soy Corredora, la plataforma más grande para mujeres corredoras de habla hispana y creadora del Running Camp Soy Corredora, te da algunos consejos simples para que empieces a correr y continúes haciéndolo por mucho tiempo:

1. Empieza despacio

Cuando vas a empezar a correr lo ideal es que al principio solo trotes y poco a poco vayas aumentando la velocidad y el tiempo. Esto te ayudará a prevenir lesiones, en lo que tu cuerpo se ajusta a tu nueva rutina. Además, las carreras suaves promueven el desarrollo cardiovascular y muscular-estructural. Con el tiempo puedes ir aumentando la velocidad y el tiempo que corres de manera gradual.

2. Invierte en el equipo adecuado

Es importante que cuando corras te sientas cómoda, por eso debes invertir en el equipo adecuado, como son unos buenos tenis, unas calcetas y ropa deportiva. Lo ideal al momento de elegir el calzado es acercarte con un especialista que haga un análisis de tu pisada, para que sepas que tenis son los adecuados para ti, "recuerda que tener el apoyo de un experto debe ser fundamental a la hora de empezar a correr y una excelente opción son los Fisioterapeutas, un especialista de esta rama de la salud estará presente en el Running Camp, ya que su quehacer profesional es sumamente importante a la hora de empezar a correr no solo para evitar lesiones, sino para conocer el funcionamiento de tu cuerpo y cuáles son los movimientos que te ayudarán a lograr tus objetivos deportivos y de salud", detalla Sonia Chávez.

3. Corre acompañado

Si corres con amigos o conocidos el ejercicio se te hará más entretenido y divertido. Además, el tener compañeros de entrenamiento ayuda a mantener un estilo de vida saludable y motiva a salir a correr los días en que no tienes tantas ganas. Socializar corriendo es más seguro y divertido.

4. Ten una dieta balanceada

Para que tengas una vida más saludable no basta solo con hacer ejercicio, es necesario que adoptes otros buenos hábitos como comer sanamente. Esto te ayudará a tener más energía para correr, para recuperarte y para sentirte mejor. Consulta a un nutriólogo para que sepas qué y qué tanto debes comer de acuerdo con la actividad física que realizas. Toma en cuenta que, si tu nutrición no es buena, tu desempeño corriendo tampoco lo será.

5. Mantente bien hidratado

Bebe suficiente agua, estar bien hidratado es muy importante cuando corres, ya que tu cuerpo necesita del agua para hacer múltiples funciones fisiológicas.

6. Encuentra un motivo para correr

Ya sea que quieras bajar de peso, estar en mejor forma física, o que quieras participar en un maratón; cualquiera que sea la razón debes tenerla muy clara y nunca perderla de vista, para que siempre sea tu motivación para correr. Puedes inspirarte de las historias de atletas elite que han logrado grandes logros y cambios en sus vidas, gracias a correr, "además de ser una fuente de inspiración, también pueden ser el medio para acceder a más conocimientos acerca del tema, ya que cuentan con gran experiencia, es por estos motivos que, en el Running Camp, se contará con la presencia de una atleta elite", finaliza Chávez.

Recuerda que ejercitarte no sólo te ayudará a cumplir los objetivos antes mencionados, también te ayudará a generar una conexión con tu interior. Si lo que buscas al correr es un propósito de vida, el Running Camp Soy Corredora que se realizará del 30 de julio al 1 de agosto, es la opción para ti, ya que es un retiro de inmersión en la naturaleza para disfrutar y aprender más de correr de la mano de una atleta y coach elite y de su fisioterapeuta.

Ahora que ya conoces estos consejos, podrás iniciar a correr, seguramente te darás cuenta de los grandes beneficios de practicar este deporte en tan solo unos días y con el paso del tiempo ya no querrás dejar de hacerlo, ya que te sentirás mejor contigo misma, cambiará y mejorará tu estado de ánimo, e incrementará tu fuerza de voluntad.