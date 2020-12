Consejos para una piel sana

Uno de los propósitos de año nuevo que estarán presentes en todas las beauty addicted es tener una piel más sana para que en todas las fotos, eventos virtuales y en persona se vea increíble.

El 2020 no fue un año fácil para nadie y todo el agotamiento que hemos experimentado desgraciadamente se puede reflejar en el rostro. Desde la fatiga, la aparición de manchas, acné y hasta arrugas por estrés, son algunos de los estragos que podemos padecer.

Y aunque el hábito de cuidar tu rostro es algo que requiere tiempo y disciplina, tienes estos días que quedan del 2020 para seguir al pie de la letra nuestros beauty tips que te permitirán tener una piel más sana al iniciar el 2021.

Ten cuidado con el sol

Es importante que siempre uses bloqueador solar, pues aunque no estemos en estaciones como la primavera o el verano, la luz UV de aparatos como la computadora y la contaminación dañan tu piel.

Limpia tu rostro con frecuencia

Según el portal de Neutrógena, la limpieza es un paso fundamental en la rutina de cuidado diario de la piel con el que te aseguras de retirar toda la suciedad. Salgas de casa o no, tienes que limpiar dos veces tu rostro: una en la mañana que puede ser mientras tomas una ducha y en la noche antes de dormir.

Al lavar tu cara dos veces al día le das la hidratación suficiente para que la dermis siga produciendo elastina para que mantenga la firmeza de tu rostro.

La exfoliación es importante

No basta con solo lavar tu rostro día y noche, la exfoliación permitirá decirle adiós a toda esa grasa y piel muerta que no sale con agua y jabón.

Pons recomienda hacer esto una o dos veces a la semana, recuerda usar un exfoliante para tu tipo de piel.

Escoge un maquillaje hipoalergénico

Algunos maquillajes pueden obstruir los poros y aumentar la irritación en tu piel y si los sigues usando esto puede desencadenar en un problema dermatológico por el cual no quieres pasar.

Para evitar el riesgo de alergias asociadas con el uso de un producto que no se adapte a tu piel, el portal de La Roche Posay recomienda elegir un maquillaje hipoalergénico especialmente formulado para satisfacer las necesidades de todos los tipos de piel

Cuida las áreas sensibles de tu rostro

Los labios, la nariz y los ojos son zonas de tu rostro que debes darles ese plus especial que te permitirán tener una piel de porcelana. No olvides hidratar tus labios y protegerlos con bálsamos, dormir por lo menos ocho horas diarias para evitar la formación de ojeras y mantener una buena alimentación para prevenir granos o puntos negros.