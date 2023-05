Cuánto cuesta beber en el segundo mejor bar de Norteamérica

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- La lista North America's 50 Best Bars se dio a conocer el pasado 4 de mayo en una celebración en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Esta fue la segunda edición del evento en el que se reconoce a los mejores bares de América del Norte. Durante el evento, México destacó por lograr posicionar 14 bares dentro de la afamada lista.



El mejor bar de México

North America's 50 Best Bars nombró a Handshake como el mejor bar de México y el número dos de Norteamérica. La lista se elabora por un panel de más de 250 expertos en coctelería de diversas nacionalidades, sus votos se basan en la creatividad y calidad de las bebidas, además de tomar en cuenta factores como la atmósfera y el servicio al cliente. Sólo las mejores y más completas experiencias en coctelería consiguen un lugar.

Esta es la segunda ocasión en la que Handshake se corona como el mejor bar de México y el segundo de Norteamérica mientras que, dentro de la versión mundial de este certamen, The World´s 50 Best Bars, se ubica en el peldaño número 11.

Handshake se distingue por la creatividad que imprime en cada uno de sus cocteles. El concepto basa su originalidad de sabores, aromas y diseños en el uso de ingredientes de alta calidad y mezclas innovadoras para crear coctelería de alta gama.

¿Cuánto cuesta beber en Handshake?

Si estás en busca de vivir una experiencia dentro del mejor bar de México y el número 2 de Norteamérica, en Menú te contamos lo que puedes encontrar dentro de su carta actual.

Primero que nada, debes saber que se trata de un bar con un número limitado de asientos, por lo que es indispensable hacer una reservación. La experiencia tiene una estadía máxima de 1 hora y media, pero después puedes pasar a su recién inaugurado espacio llamado "Compromiso".

La carta de Handshake se divide en tragos miniatura, clásicos y carbonatados, fresh y funky, mesa común, sorbo a sorbo, sin alcohol, highroller y una sección de tragos vintage.

Dentro de la coctelería miniatura todas las bebidas tienen un precio de $100, y puedes elegir tragos como Clover Club, un coctel con perfiles florales y frutales hecho con ginebra, vermouth seco, frambuesa y cítricos, o un Manhattan, de sabor dulce y complejo que se prepara con Gentleman Jack Tennessee Whiskey, Rosso Vermouth y naranja.

Entre los clásicos y carbonatados está la piña colada ($220), con un twist que hace honor a la creatividad que distingue a Handshake, también encontrarás Chica de Humo ($200), una mezcla de tequila y agua de jitomate ahumados, con un toque gaseoso.

Fresh and funky tiene cocteles que rondan entre $200 y $300. Si buscas algo amargo y herbal, Matcha Yuzu es para ti, hecho con whiskey, matcha, yuzu y vanilla.

En Mesa Común se manejan precios desde $230 hasta $300. Aquí la recomendación es pedir Vi-no, una mezcla de técnicas e ingredientes que replican a la perfección un tradicional vino blanco.

Si no bebes alcohol, el mejor bar de México tiene opciones para ti, con tragos como el White Russian o Garibaldi, cuyo precio es de 150 pesos.

La división Highroller está destinada a cocteles elaborados con bebidas premium, como El Lingüista (ron Havana Selección, Dissaronno, limón, Branca Menta y miel) y un costo de 400 pesos o Scotch & Honey, el más costoso de la sección con un precio de $1,500, pues se elabora con Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch, Vermouth Cocchi Torino e Islay Whiskey.