Daniel Hetcher atemporal e innovador

El año está en su recta final y aunque 2020 ha sido totalmente inesperado, la moda no para.

Es así como hemos visto las propuestas de las firmas internacionales y mexicanas a través de desfiles híbridos, con y sin modelos y más.

Y aunque este año sea en el que quizá todos hayamos pasado más tiempo en casa, y, en consecuencia nos relajáramos en cuestión de outfits, la realidad es que nuestro interés por la moda no va a detenerse jamás.

Es por ello que aquí te presentamos algunos lanzamientos y propuestas dirigidas a hombres y mujeres.

DANIEL HECHTER

Así como el mundo está cambiando y de qué manera, la moda también ha evolucionado. En cuestión de la sastrería, ahora los trajes se han salido de lo tradicional para ofrecer una prenda cómoda y ligera.

La marca parisina Daniel Hechter, bajo un concepto atemporal se ha caracterizado por incluir tecnologías innovadoras a sus trajes, y en esta ocasión por primera vez en México presenta "DH2O", un traje 100% lavable a máquina, de secado rápido, y que es resistente a las arrugas por su tela transpirable con estructura fina y elástica que absorbe la humedad y seca

muy rápido.

El objetivo es combinar el diseño con la modernidad en tecnologías que faciliten el estilo de vida de cada uno y permita la posibilidad de vestirse y sentirse bien con uno mismo.

TENDENCIAS

Bershka presentó una propuesta en la que los principales looks están creados con prendas básicas con cortes especiales diseñadas tanto para hombres como para mujeres.

Se trata de "B3", la cual se ha creado siguiendo una nueva filosofía en la que lo importante es compartir libremente las prendas con las personas

que quieras.

Por eso todos los estilos y colores pueden mezclarse de acuerdo con tu estado de ánimo, estilo o al momento. Las combinaciones posibles son infinitas y elevan a B3 de una simple colección de básicos a prendas unisex únicas y para compartir.

La colección ha obtenido las etiquetas Care For Fiber y Care For Water, lo que supone que cada prenda no solo está fabricada con algodón 100% orgánico, sino que en su producción se emplean tecnologías que reducen el consumo de agua.